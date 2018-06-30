Белорусские туристы могут пострадать из-за проблем российского оператора «Натали Турс»

Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций. Компания «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет чартерные рейсы в шесть городов. Среди них – Барселона, Римини, Неаполь и Анталья. В руководстве туроператора «Эху Москвы» пояснили, что это связано с финансовыми трудностями. Регулярные рейсы изменения не затронут. За все отмененные туры компания обещает вернуть деньги, и надеется это сделать в течение двух недель.