Белорусские туристы могут пострадать из-за проблем российского оператора «Натали Турс»
Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций. Компания «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет чартерные рейсы в шесть городов. Среди них – Барселона, Римини, Неаполь и Анталья. В руководстве туроператора «Эху Москвы» пояснили, что это связано с финансовыми трудностями. Регулярные рейсы изменения не затронут. За все отмененные туры компания обещает вернуть деньги, и надеется это сделать в течение двух недель.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gordy 30 июня 2018 | 16:29
Русским не привыкать?