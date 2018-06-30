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15:30, 30 июня 2018

КПРФ планирует провести всероссийский референдум о предстоящей пенсионной реформе

Об этом агентству «Интерфакс» рассказал первый зампред Центрального комитета партии Иван Мельников. После регистрации заявки на проведение референдума, по закону, членам КПРФ нужно будет собрать не меньше двух миллионов подписей за его проведение.

Комментарии

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yralez 30 июня 2018 | 15:48

Легко.....если в самом деле задумали.

А что скажет клоун из ЛДПР.......ведь столько дебилов ему верят

eduard53 30 июня 2018 | 15:49

Вот, наконец, и поглядим, можно ли вообще в концлагере провести референдум. Фактически запретительный фильтр же - не только в несусветной общей сумме подписей
(к-ые, кстати, кремлядские счетоводы всегда смогут бесконтрольно забраковать), но и в том, что их требуется набирать в заданной пропорции во всех регионах. Короче, при желании, кремлядь влёгкую не даст его провести ...

grossalexis072018 30 июня 2018 | 15:59

Это как спрашивать у лесных муравьев одобрения на прокладку нового водоканала через опушку. По хорошему - муравейник переносят и роют канал. НО с рашкованским быдлом можно обойтись и без переноса, чем больше утонет при строительстве, тем лучше.

sab171 30 июня 2018 | 16:05

вот чую здесь подвох или проголосуют на референдуме 76,6% или шкурникам в думе недоплачивать стали.

tks 30 июня 2018 | 16:11

Референдум? Это же антипутински! Как всегда - пошумят комуняки, покричат, пипиарятся, а потом все и позабудется.

edyatel 30 июня 2018 | 16:12

Любой референдум зависит от правильности задаваемого вопроса.

1.Хотите вы умереть до выхода на пенсию или после?
2.Хотите ли вы, чтобы пенсия у вас была как у депутатов, судий и прокуроров
или чтобы у них была такая же пенсия как у вас?
3. Поддержите вы повышение пенсионного возраста, если ваша зарплата сейчас увеличится в 2 раза?

Уверен, что прямой вопрос - согласны ли вы на увеличение пенсионного возраста однозначно
даст ответ "Нет"

radionews 30 июня 2018 | 16:15

Рейхсферендум? Ню-ню!
Слышь, камуняки , а вы сперва докажите, что речь о реформе, а потом лезьте с инициативами.
Но фокус в том, что не докажете: никакАя это не реформа.
И референдумамм в великой путинской России не место. Вы лучше вылезайте с инициативой чтоб пупкина короновать. Тут вас все 146% аборигенов единогласно поддержат. Заодно к кормушке ближе станете.

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