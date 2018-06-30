Эр-Рияд согласился с предложением Вашингтона увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей
Так утверждает президент США Дональд Трамп. В Твиттере он написал, что договорился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом.
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Так утверждает президент США Дональд Трамп. В Твиттере он написал, что договорился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии12
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igorkot____1 30 июня 2018 | 15:43
Ипать-копать! Снова чо ли нож в спину воткнули!?
fig_vvam 30 июня 2018 | 15:52
igorkot____1: Это он к встрече с Путиным готовится.
заранее на колени ставит.
Счас баррель вниз полетит, а доллар верх и все понты придется забыть.
romashka__ 30 июня 2018 | 15:54
fig_vvam: А как же принц и 5:0 ???
balamuto 30 июня 2018 | 16:01
romashka__: Саудиты уступили в футболе, выиграли в деньгах.
Это только Россия величием и понтами страдает.
gordy 30 июня 2018 | 16:23
Россия не у дел?
kir_pich_101 30 июня 2018 | 15:48
А если цена на жижу упадет, недолго останется встающей с колен...
malanoff 30 июня 2018 | 16:01
kir_pich_101: Встающей с колен своих сажать и сажать , конфискованных денег надолго хватит.
tchizik 30 июня 2018 | 15:49
Трамп сказал"Чтой-то цена на нефть слишком высока...", Трамп сделал...
malanoff 30 июня 2018 | 15:55
Цена пойдет вниз , жопа подойдет ближе.
sab171 30 июня 2018 | 16:00
malanoff: цена вниз- пенсионный возраст вверх- враги, кругом враги, второе кольцо сжимают.
viktorova 30 июня 2018 | 16:17
И даже дедушку пу не спросили?
Вах-вах-вах...
ppvngavr 30 июня 2018 | 16:21
Это - очень важный и позитивный для российского народа результат активности Трампа!