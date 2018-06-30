МЧС продлило до конца завтрашнего дня предупреждение об ураганном ветре и грозах в Москве. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства.

Ранее московские чиновники объявили, что из-за экстренного предупреждения сегодня закрывают фан-зону на Воробьевых горах, ограничивают работу парков, зоопарка и сокращают уличную торговлю.