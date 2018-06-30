На первом спутнике, запущенном с космодрома «Восточный», произошел технический сбой. Речь идет о космическом аппарате «Ломоносов», созданном для проведения научных исследований.

На спутнике «Ломоносов» отказала часть научной аппаратуры: по словам источника РИА, речь идет о «больших проблемах». Информацию о техническом сбое затем подтвердил агентству глава НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк: аппаратура института установлена на космическом аппарате. По словам собеседника РИА Новости, проблема заключается в системе передачи информации научных приборов. Сейчас специалисты пытаются выяснить ее причину и устранить технические неполадки.

Спутник «Михайло Ломоносов», созданный ВНИИЭМ по заказу МГУ, был первым, запущенным с космодрома «Восточный». Это произошло 28 апреля 2016 года. Аппарат был рассчитан на три года активной работы, но в результате проработал лишь немногим больше двух. Он занимается изучением транзиентных световых явлений верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.

Первый пуск с «Восточного» с участием «Ломоносова» оказался не слишком удачным – тогда специалисты выявили больше 20 замечаний.