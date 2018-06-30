На первом спутнике, запущенном с космодрома «Восточный», произошел технический сбой
На первом спутнике, запущенном с космодрома «Восточный», произошел технический сбой. Речь идет о космическом аппарате «Ломоносов», созданном для проведения научных исследований.
На спутнике «Ломоносов» отказала часть научной аппаратуры: по словам источника РИА, речь идет о «больших проблемах». Информацию о техническом сбое затем подтвердил агентству глава НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк: аппаратура института установлена на космическом аппарате. По словам собеседника РИА Новости, проблема заключается в системе передачи информации научных приборов. Сейчас специалисты пытаются выяснить ее причину и устранить технические неполадки.
Спутник «Михайло Ломоносов», созданный ВНИИЭМ по заказу МГУ, был первым, запущенным с космодрома «Восточный». Это произошло 28 апреля 2016 года. Аппарат был рассчитан на три года активной работы, но в результате проработал лишь немногим больше двух. Он занимается изучением транзиентных световых явлений верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Первый пуск с «Восточного» с участием «Ломоносова» оказался не слишком удачным – тогда специалисты выявили больше 20 замечаний.
Комментарии7
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hz6691 30 июня 2018 | 15:38
Два года - нормальный ресурс для российского спутника.
vinny_vega 30 июня 2018 | 15:45
Раз так случилось - попросите у американцев почитать исследования верхних слоев атмосферы и магнитосферы 70-80 годов прошлого века, все изучено детально и давно.
grossalexis072018 30 июня 2018 | 16:06
vinny_vega: Это как спрашивать у лесных муравьев одобрения на прокладку нового водоканала через опушку. По хорошему - муравейник переносят и роют канал. НО с рашкованским быдлом можно обойтись и без переноса, чем больше утонет при строительстве, тем лучше.
grossalexis072018 30 июня 2018 | 16:10
grossalexis072018: не туда попало ;)) Сори.
На самом деле эти явления иследуются плотно последние лет 10. И за время эксплуатации Ломоносова зарегистрировано более 2000 редких атмосферных явлений.база знаний копится. И очень большой объем представляет интерес и для НАСА и чисто акадмический.
tag188 30 июня 2018 | 15:47
На первом спутнике, запущенном с космодрома «Восточный», произошел технический сбой
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Сейчас наоборот, куда большее удивление вызывает, если при космических запусках в России проходит всё нормально.
А сбои и аварии -- это новости в порядке вещей. Российская действительность.
andreyoo 30 июня 2018 | 15:50
На первом спутнике, запущенном с космодрома «Восточный», произошел технический сбой
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Ну... какая-никакая, а все радость и редакции и хомячкам.
Спутник запустили более 2 лет назад. Два с лишним года он отработал без проблем. На трети год что-то вышло из строя.. Очевидно, причина не в космодроме. Но очень хочется пнуть. Не так ли, уважаемая редакция?
proxozhij 30 июня 2018 | 15:56
andreyoo: Вас бы всех кремлевских троллей пнуть куда-нибудь и сверху тяжелым заложить, чтоб больше не высовывались.