Владелец «Натали Турс» в случае необходимости готов направить личные деньги на компенсации клиентам

Об этом «Эху» сообщила создатель профильного портала «Тур Дом» Татьяна Дмитрова. С сегодняшнего дня «Натали Турс» отменила чартерные рейсы в шесть городов. Регулярные рейсы изменения не затронули. В руководстве «Натали Турс» объяснили меры финансовыми проблемами.

Проблемы у туроператора «Натали Турс», отменившего с 30 июня ряда чартерных рейсов, стали сюрпризом для рынка. Так прокомментировал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор Ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

«Для кого-то в какой-то степени это было неожиданно, потому что компания («Натали Турс» – ЭМ) шла достаточно уверенно: и по подъему, и по продажам 2017 года. Но, компания достаточно серьезно относится к своей ситуации, к взаимоотношениям с партнерами, с туристами, то есть не доводит ситуацию в тупик, а на этой стадии принимает достаточно болезненное решение для партнеров, но вместе с тем, это все-таки решение не о прекращении деятельности», — сказал он.

По словам А.Осауленко, на сегодняшний день имеется определенная категория туристов и партнеров, с кем «обязательства туроператора не исполнены».

«Будет проводиться возврат и реструктуризация этих долгов, возврат денежных средств. Это лучше, чем если бы ситуация была необратима», — сказал он.

Директор «Турпомощи» считает, что ситуация «более или менее станет понятна только ближе к 3 или 4 июля».

Так же А.Осауленко добавил, что чартерные рейсы по-прежнему перевозят туристов других туроператоров, кроме «Натали «Турс», так как у данной компании количество мест на этих рейсах не везде достигают 50%.