Акция против ФСБ и канала НТВ прошла этой ночью возле телецентра Останкино
Акция против ФСБ и канала НТВ прошла этой ночью возле телецентра Останкино. Ее провели анархисты.
Баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает» появился возле офиса телекомпании в ночь на субботу. Фотография с мероприятия был позже опубликована в группе «чемпионат мира по пыткам 2018». Ее участники жалуются на участившиеся случаи преследования анархистов и антифашистов со стороны властей. Государство, по мнению активистов, совершает уничтожение свободы и сохраняет статус кво властьимущих, цитирует «Новая газета» одну из публикаций.
Поводом для протеста послужило так называемое «пензенское дело», по которому силовики арестовали около десятка человек, якобы пытавшихся дестабилизировать ситуацию в стране во время выборов президента и чемпионата по футболу. Фигуранты позже заявили о принуждении к даче признательных показаний под пытками. Между тем в начале года серьезные проблемы возникли у активистов, которые вывесили баннер «ФСБ – главный террорист» на здании регионального управления. Молодые люди были задержаны, также пожаловались на пытки, но дело на них заводить не стали.
В полиции акцию в Москве не комментировали.
Комментарии5
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nicar 30 июня 2018 | 15:46
Если работников НТВ набирает ФСБ и все они сексоты этой банды, то банер в точку - молодцы ребята!
yuryr 30 июня 2018 | 15:53
ФСБ и НТВ - сладкая парочка!
drgonish 30 июня 2018 | 15:54
Если ты не приделах, пытать тебя бесполезно.
eduard53 30 июня 2018 | 15:55
Молодцы. Только одна нано-придирка: много чести для НТВ - в одиночку числиться прокремлядско-пролубянской мразью, остальные федеральные теле-канальи не лучше ...
demokratia 30 июня 2018 | 16:05
«ФСБ – главный террорист»
А что не так. И почему пытают.