Акция против ФСБ и канала НТВ прошла этой ночью возле телецентра Останкино. Ее провели анархисты.

Баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает» появился возле офиса телекомпании в ночь на субботу. Фотография с мероприятия был позже опубликована в группе «чемпионат мира по пыткам 2018». Ее участники жалуются на участившиеся случаи преследования анархистов и антифашистов со стороны властей. Государство, по мнению активистов, совершает уничтожение свободы и сохраняет статус кво властьимущих, цитирует «Новая газета» одну из публикаций.

Поводом для протеста послужило так называемое «пензенское дело», по которому силовики арестовали около десятка человек, якобы пытавшихся дестабилизировать ситуацию в стране во время выборов президента и чемпионата по футболу. Фигуранты позже заявили о принуждении к даче признательных показаний под пытками. Между тем в начале года серьезные проблемы возникли у активистов, которые вывесили баннер «ФСБ – главный террорист» на здании регионального управления. Молодые люди были задержаны, также пожаловались на пытки, но дело на них заводить не стали.

В полиции акцию в Москве не комментировали.