Десять новых райоотделов полиции построят в Москве

Это сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что многие здания ОВД физически и морально устарели и не приспособлены к новым требованиям. О планах по строительству градоначальник рассказал, открывая новое здание отдела МВД по району Гольяново.

Собянин поздравил сотрудников с новосельем и предположил, что теперь они будут более эффективно выполнять свои обязанности, — пишет агентство «Интерфакс».