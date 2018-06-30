Десять новых райоотделов полиции построят в Москве
Это сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что многие здания ОВД физически и морально устарели и не приспособлены к новым требованиям. О планах по строительству градоначальник рассказал, открывая новое здание отдела МВД по району Гольяново.
Собянин поздравил сотрудников с новосельем и предположил, что теперь они будут более эффективно выполнять свои обязанности, — пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 14:35
На ментуру бабла не жалеют.
К чему бы это?
consts 30 июня 2018 | 14:36
Все для люд..., тьфу-тьфу, для своих!
ura_123 30 июня 2018 | 14:42
Новые требования... Это что бы было как можно больше несогласных разместить в одном просторном обезьяннике?
hastings 30 июня 2018 | 14:46
Отделения полиции должны также стать и центрами по распространению патриотических идей.
angrew 30 июня 2018 | 15:00
Чего так мало? В каждом доме по райотделу полиции!