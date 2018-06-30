Роскомнадзор готов проверять, как выполняется предписание о хранении сообщений пользователей
Роскомнадзор готов, начиная с предстоящего воскресенья, проверять, как выполняется предписание о хранении сообщений пользователей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство «Интерфакс».
С завтрашнего дня интернет-компании, внесенные в реестр организаторов распространения информации, должны будут хранить содержимое переписок российских пользователей в течение шести месяцев и по запросу передавать данные спецслужбам.
Комментарии6
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the_bystander 30 июня 2018 | 14:45
Маразм крепчал...
danko1 30 июня 2018 | 14:47
the_bystander: Все при развитом путинизме-фашизме должны быть под колпаком.
Что нарушают Конституцию, им наплевать.
hastings 30 июня 2018 | 15:07
the_bystander: это для нашей же безопасности, что пресекать крамольные и антигосударственные мысли. А то привыкли некоторые втихоря ругать Презедента в своих тайных чатах.
zloy_sok 30 июня 2018 | 14:46
На эту хрень деньги есть, а на лечение детишек денег нет....Слава Царю!
alexey_sm 30 июня 2018 | 14:48
Прощайте, отечественные сети и почтовые службы!
neyexo 30 июня 2018 | 14:49
Это ради заботы о пользователях?
Чтоб все было в сохранности