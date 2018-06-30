Роскомнадзор готов проверять, как выполняется предписание о хранении сообщений пользователей

Роскомнадзор готов, начиная с предстоящего воскресенья, проверять, как выполняется предписание о хранении сообщений пользователей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство «Интерфакс».

С завтрашнего дня интернет-компании, внесенные в реестр организаторов распространения информации, должны будут хранить содержимое переписок российских пользователей в течение шести месяцев и по запросу передавать данные спецслужбам.