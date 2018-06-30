Кандидатуру экс-главы МЧС Владимира Пучкова предложили на пост сенатора от Приморья
Кандидатуру экс-главы МЧС Владимира Пучкова предложили на пост сенатора от Приморья. Это сделал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко. Он сказал, что решение окончательное.
Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что Пучков станет сенатором от Приморья. Тогда она подчеркивала, что окончательное решение – за губернатором.
Комментарии5
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ura_123 30 июня 2018 | 14:38
А что то я не припомню... Пучкова из МЧС за что турнули? Ой,он конечно же подал в отставку)))
honduras_na_colime 30 июня 2018 | 15:01
Элементарная логика подсказывает, что это должна быть выборная должность, причём в числе требований к кандидатам обязательна какая-то черта оседлости.
То есть представлять интересы региона в верхней палате парламента должен житель именно этого региона.
Если этих требований нет, то получается феодальная помойка - царь назначает своего вассала смотреть за каким-то феодом.
anemon 30 июня 2018 | 14:42
Синекура, устроенная путиным для своих обгадившихся или постаревших вассалов.
jetsam 30 июня 2018 | 14:59
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Стремилась ввысь душа твоя —
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья —
Останешься свиньёю.
--- (с) Владимир Высоцкий. "Песня о переселении душ"
ura_123 30 июня 2018 | 15:08
jetsam: "Но если жил ты как свинья,то станешь вдруг сенатором!" Из неизданного))))