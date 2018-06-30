Кандидатуру экс-главы МЧС Владимира Пучкова предложили на пост сенатора от Приморья. Это сделал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко. Он сказал, что решение окончательное.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что Пучков станет сенатором от Приморья. Тогда она подчеркивала, что окончательное решение – за губернатором.