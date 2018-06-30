Z Архив новостей новости
5 6 6 176
14:30, 30 июня 2018

Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах губернатора Владимирской области

Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах губернатора Владимирской области. Об этом он сам сообщил телеканалу RTVI. Журналист идет от партии КПРФ.

Для преодоления муниципального фильтра ему понадобятся подписи депутатов от «Единой России».

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

piterjanis 30 июня 2018 | 14:34

Молодец. Реально честный человек, принесёт пользу.

anemon 30 июня 2018 | 14:40

Вот не люблю шевченко, но все же он будет лучше этой гермафродитки, безграмотной доктора филологии.

nikita_troitsk 30 июня 2018 | 14:41

На губера губер раскатал.

skanon 30 июня 2018 | 14:49

Подобное стремится к подобному.

len56 30 июня 2018 | 15:09

"революционер" и "левый" максимка всю свою никчёмную лживую жизнь рвётся во власть.
парадокс,однако.

левые должны звать на барикады и сидеть в тюрьмах,а не вымаливать у начальства хлебные места...(как трудно представить Ленина,Троцкого,Сталина на должности губернатора!)

да,максимка мелок и лжив-кто б спорил. Но народ не совсем тупой,чтобы этого пустобрёха выбирать.Ведь его прокатили и в Дагестане,и на выборах "левого фронта".
Прокатят и здесь.

koshkaedu 30 июня 2018 | 15:09

//понадобятся подписи депутатов от «Единой России». //

Пожалуйста. Хоть тыЩу. Наш человек. Будет губернатором. При этом всем
евреям (если они там остались) нужно будет срочно уезжать из Владимирской
области. Вот интересно, если открытый антисемит, то обязательно идёт от КПРФ.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Дискуссия о смертной казни Дискуссия о смертной казни Алексей Венедиктов, Владимир Рыжков, куратор выставки «Василий Верещагин» Светлана Капырина и 9 студентов московских вузов собрались, чтобы поспорить об эффективности смертной казни…

5 67 6 5671 24.06
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, мнения, история, дилетант
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 186 6 17555 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 224 6 25049 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 124 6 14024 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 90 6 10475 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 125 6 14626 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 60 6 7255 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 364 6 45029 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 194 6 27052 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 272 6 39134 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 208 6 30306 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 56 6 8237 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

+ Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить Украинский рок-музыкант призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа…

5 489 6 71594 24.06
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, власть, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19128 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Вот теперь следующая жертва — Вахтанг Кикабидзе Это, видимо, какой-то тренд или потребности у этих людей. Которые набрасываются. Заявить о себе через то, что они бросаются на людей, которые имеют абсолютно полное право высказывать все, что они захотят…

5 78 6 21089 23.06
Kтелевидение, общество, сми, мнения, эфиры
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Сталинские преемники хорошо освоили тему Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам…

5 225 6 37519 28.06
Kвласть, общество, полиция, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»

5 5 6 13344
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 146 6 125584 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 38 6 6831 29.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 415 6 445133 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 98 6 130791 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7082207
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3552616

Сегодня в эфире