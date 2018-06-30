Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах губернатора Владимирской области
Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах губернатора Владимирской области. Об этом он сам сообщил телеканалу RTVI. Журналист идет от партии КПРФ.
Для преодоления муниципального фильтра ему понадобятся подписи депутатов от «Единой России».
Комментарии6
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piterjanis 30 июня 2018 | 14:34
Молодец. Реально честный человек, принесёт пользу.
anemon 30 июня 2018 | 14:40
Вот не люблю шевченко, но все же он будет лучше этой гермафродитки, безграмотной доктора филологии.
nikita_troitsk 30 июня 2018 | 14:41
На губера губер раскатал.
skanon 30 июня 2018 | 14:49
Подобное стремится к подобному.
len56 30 июня 2018 | 15:09
"революционер" и "левый" максимка всю свою никчёмную лживую жизнь рвётся во власть.
парадокс,однако.
левые должны звать на барикады и сидеть в тюрьмах,а не вымаливать у начальства хлебные места...(как трудно представить Ленина,Троцкого,Сталина на должности губернатора!)
да,максимка мелок и лжив-кто б спорил. Но народ не совсем тупой,чтобы этого пустобрёха выбирать.Ведь его прокатили и в Дагестане,и на выборах "левого фронта".
Прокатят и здесь.
koshkaedu 30 июня 2018 | 15:09
//понадобятся подписи депутатов от «Единой России». //
Пожалуйста. Хоть тыЩу. Наш человек. Будет губернатором. При этом всем
евреям (если они там остались) нужно будет срочно уезжать из Владимирской
области. Вот интересно, если открытый антисемит, то обязательно идёт от КПРФ.