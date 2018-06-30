Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах губернатора Владимирской области. Об этом он сам сообщил телеканалу RTVI. Журналист идет от партии КПРФ.

Для преодоления муниципального фильтра ему понадобятся подписи депутатов от «Единой России».