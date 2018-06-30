КПРФ начала подготовку к проведению референдума о повышении пенсионного возраста
КПРФ начала подготовку к проведению референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда центрального комитета партии Ивана Мельникова. По мнению коммунистов, у россиян необходимо поинтересоваться мнением по поводу повышения пенсионного возраста для мужчин и отдельно – для женщин.
Комментарии15
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peresvet73 30 июня 2018 | 14:39
Памфилова ещё один орден получит!
patrikk_1 30 июня 2018 | 14:48
По мнению коммунистов, у россиян необходимо поинтересоваться мнением по поводу повышения пенсионного возраста для мужчин и отдельно – для женщин...
Вот же коммунисты глупые и заторможенные, какой же нормальный человек ни с того ни с сего проголосует за увеличение возраста выхода на пенсию? Это и без референдума можно понять, что никто не проголосует. А вот чем действительно должны заняться оппозиционные партии, так это выторговать минимальную пенсию в 20 тысяч. Это, кстати, помогло бы развитию производства российских товаров, ведь кто будет вкладывать деньги в нашу экономику, если у людей нет денег чтобы покупать наши товары.
drgonish 30 июня 2018 | 15:03
patrikk_1:
[ведь кто будет вкладывать деньги в нашу экономику, если у людей нет денег чтобы покупать наши товары. ]
Извините, а но импортную технику покупают, даже если она- говно. Наоборот, надо искать способ вынуждать население не отдавать деньги иностранному производителю и закупать свое. Тогда деньги рекой будут течь не на близкий отечественному либералу Запад, а в тот же пенсионный фонд.
Правда доказать олухам, что в нонешней пенсионной реформе виноват не Путин, а именно тот, кто поддерживает западного производителя, будет непросто.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 30 июня 2018 | 14:40
Опрос должен проводиться у тех кто еще не ушел на пенсию и кто идет на работу т.е.-с 18 лет .
olegleon 30 июня 2018 | 14:41
КПРФ поддерживают хомячков?! дожили ))))
zztop1960 30 июня 2018 | 14:50
olegleon: КПРФ должны напечатать 140 миллионов плакатов с изображением Крымского моста и с надписью " Гордись россиянин , вот твоя пенсия ! "
olegleon 30 июня 2018 | 14:56
zztop1960: т.е. Крымский мост обошёлся в 8 триллионов рублей в год?
vladimirgornitsky 30 июня 2018 | 14:47
Очень коммунисты интересовались мнением россиян (тем более - мнением других народов, присоединенных к России силой) по какому бы то ни было поводу, пока правили их любимые кровывые вожди Ленин и Сталин, а также последующие, менее склонные к массовому истреблению своего народа. Зато других призывать - горазды...
drgonish 30 июня 2018 | 15:11
vladimirgornitsky:
(тем более - мнением других народов, присоединенных к России силой)]
Практически все территории России были присоединены мирным путем.
sergei_tn 30 июня 2018 | 14:47
Считать будут те же, что и всегда?
podwodnik 30 июня 2018 | 14:51
Ишь ты, 70 лет никого не спрашивая строили коммунизм, закатывая несогласный и случайно попавшихся в лагеря. А теперь вдруг решили спросить народ на буржуазном референдуме. Захотелось кусочка демократии вместо коммунизма.
Фигушки. Нынче бандиты-наследники вашего "совка" референдумы по факту отменили. Зато сохранили лозунг: "Отбирать и делить!".
drgonish 30 июня 2018 | 14:55
Как будь-то есть разность мнений....
vla7815 30 июня 2018 | 15:02
Повышайте пенсионный возраст всяким там путинским гвардейцам, ментам и прочим им подобным без всяких референдумов.. Они в жизни ни на 1 копейку ни хрена не произвели, а зарплаты и пенсии за счет населения у них немеряные, блин.
putn_pnh 30 июня 2018 | 15:03
Узбеки проголосуют как нужно.
jetsam 30 июня 2018 | 15:03
только поинтересоваться мнением?
типа перед виселицей "ну как, сучий потрох, петля на шее не жмет? мыла достаточно?"