КПРФ начала подготовку к проведению референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда центрального комитета партии Ивана Мельникова. По мнению коммунистов, у россиян необходимо поинтересоваться мнением по поводу повышения пенсионного возраста для мужчин и отдельно – для женщин.