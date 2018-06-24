Зампредседателя комитета по туризму «Опора России»: «Натали Турс» сможет самостоятельно возместить убытки туристам

Туроператор «Натали Турс» сможет самостоятельно возместить убытки пострадавшим туристам. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова.

«Сейчас мы получили информацию о том, что в общей сложности юридические лица, которые работают под брендом «Натали Турс», располагают разного рода фондами в размере 156 млн. рублей. Сумма достаточная для того, чтобы перекрыть убытки тех туристов, которые заплатили за туры, но не смогли ими воспользоваться», — сказала она.

Т.Дмитрова добавила, что в случае, если с выплатами компенсаций возникнут сложности, владелец компании готов вложить личные средства.

«Кроме того, сам владелец компании Владимир Воробьев заверяет, что даже если будут какие-то сложности с тем, что, например, какому-нибудь юридическому лицу может не хватить по объему договоров этих средств, он будет компенсировать это из собственных средств», — сказала она.

Ранее стало известно, что туроператор «Натали Турс» отменил чартерные рейсы в ряд стран. В компании это объяснили низкими финансовыми показателями.