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14:00, 30 июня 2018

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам

В видеоролике, размещенном в официальном группе команды в соцсети ВКонтакте, спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании.

Сборные России и Испании поборются за выход в четвертьфинал завтра. Матч начнется в пять вечера в Москве на арене «Лужники».

Комментарии

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mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 14:12


Необходимо окатить футбольную команду святой водой и дать на целование чудодейственную икону.
Иначе могут не выиграть.

patrikk_1 30 июня 2018 | 14:15

В видеоролике, размещенном в официальном группе команды в соцсети ВКонтакте, спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и...

...и если победят, то посвятят её выходу на свободу Олега Навального.

kunst54 30 июня 2018 | 14:22

"Духу нашему спортивному
Цвесть везде!
Я отвечу по-партийному:
Будет сде...!" (

А. Галич)

viktorova 30 июня 2018 | 14:31

Главное чтоб у них как с путинскими обещаниями не вышло...

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