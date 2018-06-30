Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
В видеоролике, размещенном в официальном группе команды в соцсети ВКонтакте, спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании.
Сборные России и Испании поборются за выход в четвертьфинал завтра. Матч начнется в пять вечера в Москве на арене «Лужники».
Комментарии4
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mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 14:12
Необходимо окатить футбольную команду святой водой и дать на целование чудодейственную икону.
Иначе могут не выиграть.
patrikk_1 30 июня 2018 | 14:15
В видеоролике, размещенном в официальном группе команды в соцсети ВКонтакте, спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и...
...и если победят, то посвятят её выходу на свободу Олега Навального.
kunst54 30 июня 2018 | 14:22
"Духу нашему спортивному
Цвесть везде!
Я отвечу по-партийному:
Будет сде...!" (
А. Галич)
viktorova 30 июня 2018 | 14:31
Главное чтоб у них как с путинскими обещаниями не вышло...