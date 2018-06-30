Сборная России по футболу обратилась к болельщикам

В видеоролике, размещенном в официальном группе команды в соцсети ВКонтакте, спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании.

Сборные России и Испании поборются за выход в четвертьфинал завтра. Матч начнется в пять вечера в Москве на арене «Лужники».