В Сочи более десяти тысяч человек вторые сутки остаются без света

Об этом говорится в коллективном обращении, которое написали жители пяти поселков. Они отметили, что детям, пенсионерам и инвалидам особенно трудно приходится без электричества в 40-градусную жару. Свое обращение жители Сочи намерены направить в прокуратуру.

Между тем, в «КубаньЭнерго» заявили, что в зоне ответственности их ведомства никаких аварий и отключений нет, – сообщает агентство «Интерфакс».