В Сочи более десяти тысяч человек вторые сутки остаются без света
Об этом говорится в коллективном обращении, которое написали жители пяти поселков. Они отметили, что детям, пенсионерам и инвалидам особенно трудно приходится без электричества в 40-градусную жару. Свое обращение жители Сочи намерены направить в прокуратуру.
Между тем, в «КубаньЭнерго» заявили, что в зоне ответственности их ведомства никаких аварий и отключений нет, – сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии4
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sab171 30 июня 2018 | 14:19
кина не будет, лектричество в Крым ушло.
xuato 30 июня 2018 | 14:33
А куда спешить, до пенсии далеко, день длинный.?
viktorova 30 июня 2018 | 14:37
Все электричество на освещение стадиона ушло...
exin 30 июня 2018 | 15:07
Вторые сутки без электричества? Ну, рассмешили! В пос. Лазаревском не так давно электричества не было более недели! При той же самой жаре! И что в этом ужасного? Ради великих достижений в иных направлениях нужно потерпеть... Вот когда дустом будут...