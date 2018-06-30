Компания «Натали Турс» собирается возместить убытки после отмены целой серии чартерных рейсов
Компания «Натали Турс» собирается возместить убытки после отмены целой серии чартерных рейсов.
Основная часть клиентов компании «Натали Турс» летает на регулярных рейсах. На чартеры приходится небольшая доля перевозок. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, проблемы, в основном, коснулись двух направлений – Италии и Испании. Осауленко полагает, что у туристов и агентств, которые работают с «Натали Турс», нет поводов для паники.
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