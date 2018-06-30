Компания «Натали Турс» собирается возместить убытки после отмены целой серии чартерных рейсов.

Основная часть клиентов компании «Натали Турс» летает на регулярных рейсах. На чартеры приходится небольшая доля перевозок. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, проблемы, в основном, коснулись двух направлений – Италии и Испании. Осауленко полагает, что у туристов и агентств, которые работают с «Натали Турс», нет поводов для паники.