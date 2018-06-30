С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир». В некоторых банках уже сообщили о планах блокировать карты международных платежных систем, к которым привязаны зарплатные счета работников госструктур.

Банк «Уралсиб» уже завтра заблокирует все карты Visa и Mastercard, которые были открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Вместо них клиенты получат карту «Мир», сообщают «Ведомости». В банке объясняют, что это необходимо для соблюдения требований закона о национальной платежной системе. Все клиенты были оповещены об этом заранее, добавляют в «Уралсибе».

Между тем, в Центробанке «Ведомостям» пояснили, что в законе нет требования о блокировке карт международных платежных систем. Кроме того, это может доставить неудобства клиентам. Им Visa или Mastercard могут понадобится, например, за границей, где «Мир» не принимают. Таким клиентам в «Уралсибе» предлагают специально обратиться в один из офисов банка — там им бесплатно оформят карту с отдельным счетом.

Инициатива о создании национальной платежной системы появилась на фоне событий 2014 года, когда из-за санкций США было приостановлено обслуживание карт Visa и Mastercard в Крыму.