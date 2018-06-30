С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»
С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир». В некоторых банках уже сообщили о планах блокировать карты международных платежных систем, к которым привязаны зарплатные счета работников госструктур.
Банк «Уралсиб» уже завтра заблокирует все карты Visa и Mastercard, которые были открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Вместо них клиенты получат карту «Мир», сообщают «Ведомости». В банке объясняют, что это необходимо для соблюдения требований закона о национальной платежной системе. Все клиенты были оповещены об этом заранее, добавляют в «Уралсибе».
Между тем, в Центробанке «Ведомостям» пояснили, что в законе нет требования о блокировке карт международных платежных систем. Кроме того, это может доставить неудобства клиентам. Им Visa или Mastercard могут понадобится, например, за границей, где «Мир» не принимают. Таким клиентам в «Уралсибе» предлагают специально обратиться в один из офисов банка — там им бесплатно оформят карту с отдельным счетом.
Инициатива о создании национальной платежной системы появилась на фоне событий 2014 года, когда из-за санкций США было приостановлено обслуживание карт Visa и Mastercard в Крыму.
Комментарии41
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vbgolub 30 июня 2018 | 14:06
Стену с Западом Путин упорно строит.
haldey 30 июня 2018 | 14:25
vbgolub: И правильно делает! А то, что вы тут все нагнетаете, так Бог вам судья))) Эхо сдулось, как и все ваши навальнята)))
seryj_wolk 30 июня 2018 | 14:30
haldey: Ну что же. Все мы знаем чем закончился предыдущий занавес. Стена закончится еще более печальнее для обитателей с ее внутренней стороны. Адын савсем адын!
drgonish 30 июня 2018 | 14:38
seryj_wolk:
Почему-то каждый малолетний интеллектуал считает, что это СССР выстроил железную стену, а не наоборот. Понимаю, ЕГЭ, Дом2, Эхо Москвы. Но, продолжать думать, что Россия ее выстраивает сегодня - это уже клиника.
speculyant 30 июня 2018 | 14:36
haldey: придурок,на бересте посты строчить будешь? Хотя с вас,скрепанутых,станется... дебилы застенные,б...! :0((
zztop1960 30 июня 2018 | 14:34
vbgolub: Ещё надо ширину железнодорожной колеи увеличить ещё на 10 см , чтоб Запад трепещал
kvam 30 июня 2018 | 14:34
vbgolub: в башке своей стена
drgonish 30 июня 2018 | 14:36
vbgolub:
[Стену с Западом Путин упорно строит. ]
Ну т.е. это не Запад угрожал России отключением от SWiFT, а Путин Западу, да?
mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 14:10
Скоро нацдилер обяжет принимать карту "мир" во всех странах мира?
speculyant 30 июня 2018 | 14:38
mikhail_spb_: "а кто не будет брать-отключим газ!" ??
vise1 30 июня 2018 | 14:10
С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»
После завтра и карта не понадобится .
Денег нет , но вы ....
fedor56 30 июня 2018 | 14:14
Бюджетники и пенсионеры - это не крепостные слуги Путина, почему они не имеют права выбрать какой картой им пользоваться, это что рыночная экономика? Это прямое нарушение конкуренции и права выбора граждан. Кремлевский КГБшник достает всё худшее, что было в совке, а единственное положительное (социализм, а точнее то, что от него осталось). уничтожает.
nestor199 30 июня 2018 | 14:25
fedor56Всякий бюджетник, всякий пенсионер имеет возможность написать заявление и получать зарплату или пенсию кешем ,или перечислять на любые счета, любые карты.
fedor56 30 июня 2018 | 14:33
nestor199: ага сначала снимать с никому не нужной карты МИР, потом ложить другую, нафиг весь этот геморрой? Человеку создают неудобства и навязывают услугу, которая ему не нужна. Ну а кешем получать - это вообще прошлый век.
nestor199 30 июня 2018 | 15:07
fedor56: Вы читать умеете? А писать? Пишите заявление и Вашу зарплату или пенсию СРАЗУ перечисляют на Виза.
Хотите наличными? Нет вопросов. пишите заявление и получаете деньги в кассе предприятия.
fedor56 30 июня 2018 | 15:12
nestor199: автоматической перечисление с карты бюджетника или пенсионера на другую или уже закрыли или закроют в ближайшее время, об этом говорили в правительстве, там не дураки сидят, сразу прикроют лазейку.
kruzalova 30 июня 2018 | 15:06
nestor199: нет неправда ваша. только карта мир. ультиматумом.
dedmoroz 30 июня 2018 | 14:27
fedor56: Потом сделают лимит. А там и до " Пиво отпускается только членам профсоюза" рукой подать.
kvam 30 июня 2018 | 14:37
fedor56: повонял? А теперь заткни свой источник дерьма.
fedor56 30 июня 2018 | 14:59
kvam: это ты закрой свой блядский рот вафлер ебаный.
kvam 30 июня 2018 | 15:03
fedor56: вонючка, с первого раза не доходит?
fedor56 30 июня 2018 | 15:05
kvam: иди соси у пригожина подстилка кремлёвская.
speculyant 30 июня 2018 | 14:40
fedor56: да какой рынок?! Торжище под стенами замка феодала... короля самодура 13го.
pantera_1 30 июня 2018 | 14:18
Что за беспредел?
dunai10 30 июня 2018 | 14:19
У меня личная сбербанковская карта Visa. Получаю на неё и заработную плату и пенсию. Мне её менять не надо (Так сказали в банке) А вот у кого подобные карты не именные, а был получены на работе, тем заменили на "Мир"
fedor56 30 июня 2018 | 14:28
dunai10: это пока нет надо. Но когда срок действия вашей карты истечет банк вам всучат этот самый мир и ничего другого вы выбрать не сможете.
drgonish 30 июня 2018 | 14:40
fedor56:
Вранье. Всегда можно заказать любую карту, а в бухгалтерии оформить перевод на нее.
viktorova 30 июня 2018 | 14:47
drgonish: только при переводе и снятии будут дополнительные комиссии взиматься.
fedor56 30 июня 2018 | 15:01
drgonish: заказать можно любую карту, только получать на неё песнию или зарплату бюджетника нельзя.
bratec_kot 30 июня 2018 | 14:23
Интересно а перевод с карты " Мир" на Visa будет процентовый?
viktorova 30 июня 2018 | 14:27
Ибо нечего государственным людям загнивающий запад поддерживать. Надо ещё у них загран паспорта забрать. И будут у них полные штаны щастья.
apels 30 июня 2018 | 14:28
Более дерьмовую карту даже прелставить трудно. На нам ведь главное, чтобы свое? А то, что по ней ничего практически делать нельзя - и без карт жили и в лаптях ходили :)
drgonish 30 июня 2018 | 14:47
apels:
В смысле, дерьмо? Не суйте между булок - не будет вонять.
Свое должно быть всегда. Вообще, Китай когда-то начинал с дерьмовой одежды, дерьмовой электроники и дерьмовых автомобилей. А сегодня Китай -первая экономика мира. А местные дегенераты, уже 30 лет пользуются импортным дерьмом, и все перед ним преклоняются. Деньги из страны утекают, и кормят зарубежных пенсионеров вместо своих. И все преклоняются. Западное - лучше. Вон бабы на мундиале, к которым местным пацикам только на мерседесе подкатить можно, также преклоняются перед импортным и визжат от удовольствия.
Дебилы, вы, ребята. и не лечитесь. И хрен с вами.
neyexo 30 июня 2018 | 14:28
Они же работники хитрые
Если не заблокировать, они тут же будут все переводить на Визу, говоря, что так им удобнее
tovarich67 30 июня 2018 | 14:41
neyexo: это показатель доверия електората к путинизму
hrenvam 30 июня 2018 | 14:30
А вы не пробовали обналичить деньги с карты Мир ?
% не хилый !
aleksei123m 30 июня 2018 | 14:30
"Спасибо". Идиотизм путинизма оценен!
drgonish 30 июня 2018 | 14:53
["Спасибо". Идиотизм путинизма оценен! ]
А твой все еще нет. Может при следующем президенте будет лучше?
tovarich67 30 июня 2018 | 14:38
в конуру! на место!.хотели совка? получите.только обновленный.неосовок.так что скоро вы неосовки вообще денег не увидите.будете получать пайку от вовы в пятерочках монетках магнитах крупой и маслом растительным.думаете зря понастроили столько пунктов выдачи продпайков?путин кгбшник.а их учили марксизму-ленинизму.и вова верный ленинец.необольшевик.а большевики кроме как отнять все и у всех ни о чем другом и недумали.читайте ленина. а ленин говорил - ......Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля, таким средством, которое, будучи распространено на капиталистов и на богатых вообще, будучи применено к ним рабочими, даст невиданную еще в истории силу приведения в движение государственного аппарата, для преодоления сопротивления капиталистов, для подчинения их пролетарскому государству.............так что скажут копать арык до китая и будете копать. скажут воробьев ловить и будете ловить.с коммунистическим вам приветом!
lager23 30 июня 2018 | 14:49
Набор команд вновь избранного кремлепута:
Все в добровольно-принудительное стойло, шагом марш!
Банковские карты к безакцептному списанию по штрафам, пени и налогам, готовь!
Шапки, долой!Колено, приклонить!
Вольно! можно на кладбище в колонну по одному....
//////////
Спасибо Вова за всех нас,
За проданный в Европу газ,
За шиш в кармане для народа,
За процветание уродов!
putn_pnh 30 июня 2018 | 15:05
Ага. И за перевод на другие карты брать налог 10%. Верняк.