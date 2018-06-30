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14:00, 30 июня 2018

С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»

С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир». В некоторых банках уже сообщили о планах блокировать карты международных платежных систем, к которым привязаны зарплатные счета работников госструктур.

Банк «Уралсиб» уже завтра заблокирует все карты Visa и Mastercard, которые были открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Вместо них клиенты получат карту «Мир», сообщают «Ведомости». В банке объясняют, что это необходимо для соблюдения требований закона о национальной платежной системе. Все клиенты были оповещены об этом заранее, добавляют в «Уралсибе».

Между тем, в Центробанке «Ведомостям» пояснили, что в законе нет требования о блокировке карт международных платежных систем. Кроме того, это может доставить неудобства клиентам. Им Visa или Mastercard могут понадобится, например, за границей, где «Мир» не принимают. Таким клиентам в «Уралсибе» предлагают специально обратиться в один из офисов банка — там им бесплатно оформят карту с отдельным счетом.

Инициатива о создании национальной платежной системы появилась на фоне событий 2014 года, когда из-за санкций США было приостановлено обслуживание карт Visa и Mastercard в Крыму.

Комментарии

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vbgolub 30 июня 2018 | 14:06

Стену с Западом Путин упорно строит.

haldey 30 июня 2018 | 14:25

vbgolub: И правильно делает! А то, что вы тут все нагнетаете, так Бог вам судья))) Эхо сдулось, как и все ваши навальнята)))

seryj_wolk 30 июня 2018 | 14:30

haldey: Ну что же. Все мы знаем чем закончился предыдущий занавес. Стена закончится еще более печальнее для обитателей с ее внутренней стороны. Адын савсем адын!

drgonish 30 июня 2018 | 14:38

seryj_wolk:

Почему-то каждый малолетний интеллектуал считает, что это СССР выстроил железную стену, а не наоборот. Понимаю, ЕГЭ, Дом2, Эхо Москвы. Но, продолжать думать, что Россия ее выстраивает сегодня - это уже клиника.

speculyant 30 июня 2018 | 14:36

haldey: придурок,на бересте посты строчить будешь? Хотя с вас,скрепанутых,станется... дебилы застенные,б...! :0((

zztop1960 30 июня 2018 | 14:34

vbgolub: Ещё надо ширину железнодорожной колеи увеличить ещё на 10 см , чтоб Запад трепещал

kvam 30 июня 2018 | 14:34

vbgolub: в башке своей стена

drgonish 30 июня 2018 | 14:36

vbgolub:

[Стену с Западом Путин упорно строит. ]

Ну т.е. это не Запад угрожал России отключением от SWiFT, а Путин Западу, да?

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 14:10


Скоро нацдилер обяжет принимать карту "мир" во всех странах мира?

speculyant 30 июня 2018 | 14:38

mikhail_spb_: "а кто не будет брать-отключим газ!" ??

vise1 30 июня 2018 | 14:10

С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»

После завтра и карта не понадобится .
Денег нет , но вы ....

fedor56 30 июня 2018 | 14:14

Бюджетники и пенсионеры - это не крепостные слуги Путина, почему они не имеют права выбрать какой картой им пользоваться, это что рыночная экономика? Это прямое нарушение конкуренции и права выбора граждан. Кремлевский КГБшник достает всё худшее, что было в совке, а единственное положительное (социализм, а точнее то, что от него осталось). уничтожает.

nestor199 30 июня 2018 | 14:25

fedor56Всякий бюджетник, всякий пенсионер имеет возможность написать заявление и получать зарплату или пенсию кешем ,или перечислять на любые счета, любые карты.

fedor56 30 июня 2018 | 14:33

nestor199: ага сначала снимать с никому не нужной карты МИР, потом ложить другую, нафиг весь этот геморрой? Человеку создают неудобства и навязывают услугу, которая ему не нужна. Ну а кешем получать - это вообще прошлый век.

nestor199 30 июня 2018 | 15:07

fedor56: Вы читать умеете? А писать? Пишите заявление и Вашу зарплату или пенсию СРАЗУ перечисляют на Виза.
Хотите наличными? Нет вопросов. пишите заявление и получаете деньги в кассе предприятия.

fedor56 30 июня 2018 | 15:12

nestor199: автоматической перечисление с карты бюджетника или пенсионера на другую или уже закрыли или закроют в ближайшее время, об этом говорили в правительстве, там не дураки сидят, сразу прикроют лазейку.

kruzalova 30 июня 2018 | 15:06

nestor199: нет неправда ваша. только карта мир. ультиматумом.

dedmoroz 30 июня 2018 | 14:27

fedor56: Потом сделают лимит. А там и до " Пиво отпускается только членам профсоюза" рукой подать.

kvam 30 июня 2018 | 14:37

fedor56: повонял? А теперь заткни свой источник дерьма.

fedor56 30 июня 2018 | 14:59

kvam: это ты закрой свой блядский рот вафлер ебаный.

kvam 30 июня 2018 | 15:03

fedor56: вонючка, с первого раза не доходит?

fedor56 30 июня 2018 | 15:05

kvam: иди соси у пригожина подстилка кремлёвская.

speculyant 30 июня 2018 | 14:40

fedor56: да какой рынок?! Торжище под стенами замка феодала... короля самодура 13го.

pantera_1 30 июня 2018 | 14:18

Что за беспредел?

dunai10 30 июня 2018 | 14:19

У меня личная сбербанковская карта Visa. Получаю на неё и заработную плату и пенсию. Мне её менять не надо (Так сказали в банке) А вот у кого подобные карты не именные, а был получены на работе, тем заменили на "Мир"

fedor56 30 июня 2018 | 14:28

dunai10: это пока нет надо. Но когда срок действия вашей карты истечет банк вам всучат этот самый мир и ничего другого вы выбрать не сможете.

drgonish 30 июня 2018 | 14:40

fedor56:

Вранье. Всегда можно заказать любую карту, а в бухгалтерии оформить перевод на нее.

viktorova 30 июня 2018 | 14:47

drgonish: только при переводе и снятии будут дополнительные комиссии взиматься.

fedor56 30 июня 2018 | 15:01

drgonish: заказать можно любую карту, только получать на неё песнию или зарплату бюджетника нельзя.

bratec_kot 30 июня 2018 | 14:23

Интересно а перевод с карты " Мир" на Visa будет процентовый?

viktorova 30 июня 2018 | 14:27

Ибо нечего государственным людям загнивающий запад поддерживать. Надо ещё у них загран паспорта забрать. И будут у них полные штаны щастья.

apels 30 июня 2018 | 14:28

Более дерьмовую карту даже прелставить трудно. На нам ведь главное, чтобы свое? А то, что по ней ничего практически делать нельзя - и без карт жили и в лаптях ходили :)

drgonish 30 июня 2018 | 14:47

apels:

В смысле, дерьмо? Не суйте между булок - не будет вонять.
Свое должно быть всегда. Вообще, Китай когда-то начинал с дерьмовой одежды, дерьмовой электроники и дерьмовых автомобилей. А сегодня Китай -первая экономика мира. А местные дегенераты, уже 30 лет пользуются импортным дерьмом, и все перед ним преклоняются. Деньги из страны утекают, и кормят зарубежных пенсионеров вместо своих. И все преклоняются. Западное - лучше. Вон бабы на мундиале, к которым местным пацикам только на мерседесе подкатить можно, также преклоняются перед импортным и визжат от удовольствия.

Дебилы, вы, ребята. и не лечитесь. И хрен с вами.

neyexo 30 июня 2018 | 14:28

Они же работники хитрые
Если не заблокировать, они тут же будут все переводить на Визу, говоря, что так им удобнее

tovarich67 30 июня 2018 | 14:41

neyexo: это показатель доверия електората к путинизму

hrenvam 30 июня 2018 | 14:30

А вы не пробовали обналичить деньги с карты Мир ?
% не хилый !

aleksei123m 30 июня 2018 | 14:30

"Спасибо". Идиотизм путинизма оценен!

drgonish 30 июня 2018 | 14:53

["Спасибо". Идиотизм путинизма оценен! ]

А твой все еще нет. Может при следующем президенте будет лучше?

tovarich67 30 июня 2018 | 14:38

в конуру! на место!.хотели совка? получите.только обновленный.неосовок.так что скоро вы неосовки вообще денег не увидите.будете получать пайку от вовы в пятерочках монетках магнитах крупой и маслом растительным.думаете зря понастроили столько пунктов выдачи продпайков?путин кгбшник.а их учили марксизму-ленинизму.и вова верный ленинец.необольшевик.а большевики кроме как отнять все и у всех ни о чем другом и недумали.читайте ленина. а ленин говорил - ......Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля, таким средством, которое, будучи распространено на капиталистов и на богатых вообще, будучи применено к ним рабочими, даст невиданную еще в истории силу приведения в движение государственного аппарата, для преодоления сопротивления капиталистов, для подчинения их пролетарскому государству.............так что скажут копать арык до китая и будете копать. скажут воробьев ловить и будете ловить.с коммунистическим вам приветом!

lager23 30 июня 2018 | 14:49

Набор команд вновь избранного кремлепута:

Все в добровольно-принудительное стойло, шагом марш!
Банковские карты к безакцептному списанию по штрафам, пени и налогам, готовь!
Шапки, долой!Колено, приклонить!

Вольно! можно на кладбище в колонну по одному....
//////////
Спасибо Вова за всех нас,
За проданный в Европу газ,
За шиш в кармане для народа,
За процветание уродов!

putn_pnh 30 июня 2018 | 15:05



Ага. И за перевод на другие карты брать налог 10%. Верняк.


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