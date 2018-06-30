Зампредседателя комитета по туризму «Опора России»: Органы власти не спешат помогать «Натали Турс», но это в их силах

Туроператор «Натали Турс» с 30 июня отменил ряд чартерных рейсов. Органы власти не спешат помогать одному из лидеров туристического рынка, но это в их силах. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» создатель крупнейшего отраслевого портала TourDom.ru, зампредседателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова.

«Ситуация действительно очень серьезная, потому что если компания отменяет все чартерные рейсы это означает, что у нее нет финансовых возможностей продолжать деятельность. Кроме того, существует проблема, что нет координаторов данной ситуации. То есть сама компания, испытывающая колоссальный прессинг, она внутри себя пытается решить эти проблемы, но со стороны органов власти нет никакой инициативы, чтобы создать штаб по подключению всевозможных сил для решения этой ситуации», — сказала она.

По словам Т.Дмитровой, компания «Натали Турс» впервые испытывает такие серьезные проблемы за весь период ее существования. В прошлом туроператор, отметила она, сам справлялся со своими «неприятностями», становившимися достоянием общественности. «Но в этот раз все намного сложнее, потому что нет спроса по многим причинам — не хватает оборотных средств, возникают кассовые разрывы. И отмена чартерных рейсов — это крайняя мера», — пояснила она.

Т.Дмитрова надеется, что все же благодаря поддержке государства компания «Натали Турс» сможет остаться на рынке.

«Сейчас в Ассоциации «Турпомощь» формируется фонд, который как раз призван идти на то, чтобы при прекращении деятельности туроператора, вывозить туристов из-за границы. Но я так понимаю, что делается все, чтобы этот фонд не распечатывать. То есть это банкротство туроператора как бы оттягивается на уровне властных заинтересованных структур, проблема существует, но властные структуры как раз пытаются сделать все, чтобы не дать ей публичной огласке.

Мы все надеемся, что такой опытный туроператор как «Натали Тур справиться с ситуацией, что ему помогут наши органы власти», — заключил Т.Дмитрова.