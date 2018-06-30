Таксист и его пассажир из Индии погибли в аварии с автобусом в Краснодарском крае

По данным источников, разбился футбольный болельщик, при себе у него был соответствующий паспорт. Еще один гражданин Индии госпитализирован. Как рассказали в региональном управлении МВД, по всей вероятности, таксист нарушил правила. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Водитель автобуса не пострадал. Пассажиров в салоне не было, — сообщает агентство «Интерфакс».