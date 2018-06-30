Власти Пермского края проверят водоканал города Кунгур, который стал брать плату с жителей за отвод дождевой воды
Об этом сообщил советник зампреда правительства региона Андрей Красников, — передает агентство РИА.
Ранее стало известно, что в платежках, которые получили жители Кунгура, появилась новая строка. Из документа следует, что горожане ежемесячно должны платить за отвод дождевой воды 7 рублей.
Комментарии1
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chnch 30 июня 2018 | 13:40
"- С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир."