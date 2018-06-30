Власти Пермского края проверят водоканал города Кунгур, который стал брать плату с жителей за отвод дождевой воды

Об этом сообщил советник зампреда правительства региона Андрей Красников, — передает агентство РИА.

Ранее стало известно, что в платежках, которые получили жители Кунгура, появилась новая строка. Из документа следует, что горожане ежемесячно должны платить за отвод дождевой воды 7 рублей.