На спутнике, выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», произошел сбой
На спутнике «Ломоносов», выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», произошел сбой. Это в интервью агентству РИА подтвердил глава НИИ Ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, чья техника установлена на космическом аппарате.
Ранее о сбое сообщил источник РИА Новости в космической отрасли. Неполадки затронули систему передачи показаний научных приборов.
Комментарии1
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danko1 30 июня 2018 | 13:39
Всё закономерно, когда при развитом путинизме-фашизме наука уничтожается, а умные люди из страны выдавливаются.