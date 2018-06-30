Дональд Трамп собирается обсуждать с Владимиром Путиным Украину, Сирию и вмешательство в выборы. Об этом со ссылкой на американского лидера сообщает агентство Блумберг. Встреча должна состояться в Хельсинки 16 июля. Трамп сказал, что поговорит с российским коллегой обо всём.

На вопрос о возможности признания Крыма российским, президент США ответил: «Посмотрим».