«Уралсиб» завтра собирается заблокировать карты Виза и Мастер Кард, которые открыты к зарплатным счетам бюджетников
Банк «Уралсиб» завтра собирается заблокировать карты Виза и Мастер Кард, которые открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Это связано с переводом бюджетников на карты «Мир», — поясняет финансово-кредитное учреждение на своем сайте. В интервью газете «Ведомости» представитель банка сказал, что рекомендует бюджетникам, которые еще не получили «Мир», как можно скорее забрать их в отделении. Информацию о предстоящей блокировке собеседник издания подтвердил.
Между тем, в ЦБ отмечают, что до 1 июля банки, действительно, обязали перевести клиентов бюджетной сферы на «Мир», но требований о блокировке в законе нет.
Комментарии2
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sergo_25_26 30 июня 2018 | 13:38
Первый шаг к выездным визам. Куда ты с этой картой МИР? Только в лугандонию на экскурсию. А может даже в Крым.
poster6996 30 июня 2018 | 13:38
А как на счёт навязывания услуг? Нет? Не в курсе?