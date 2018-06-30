«Уралсиб» завтра собирается заблокировать карты Виза и Мастер Кард, которые открыты к зарплатным счетам бюджетников

Банк «Уралсиб» завтра собирается заблокировать карты Виза и Мастер Кард, которые открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Это связано с переводом бюджетников на карты «Мир», — поясняет финансово-кредитное учреждение на своем сайте. В интервью газете «Ведомости» представитель банка сказал, что рекомендует бюджетникам, которые еще не получили «Мир», как можно скорее забрать их в отделении. Информацию о предстоящей блокировке собеседник издания подтвердил.

Между тем, в ЦБ отмечают, что до 1 июля банки, действительно, обязали перевести клиентов бюджетной сферы на «Мир», но требований о блокировке в законе нет.