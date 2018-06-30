Специалисты сегодня должны приступить к дегазации мусорной свалки «Лесная» на юге Подмосковья

Специалисты сегодня должны приступить к дегазации мусорной свалки «Лесная», она расположена на юге Подмосковья, в Серпуховском районе. После массовых протестов жителей арбитражный суд региона распорядился остановить работу полигона из-за многочисленных нарушений.

Сжигать опасный для здоровья свалочный газ на полигоне отходов «Лесная» должны начать уже сегодня. Из Австрии в Подмосковье доставлен большой высокотемпературный факел, с помощью которого специалисты и приступят к работе, — рассказали ранее в пресс-службе регионального министерства экологии. Одновременно власти поручили увеличить объем завозимых чистых грунтов для рекультивации свалки. Подрядчики, тем временем, уже пробурили не менее 20 скважин для сбора свалочного газа, рядом завершается монтаж аппаратно-программного комплекса контроля и управления за размещением отходов.

В течение месяца аналогичное оборудование чиновники обещают разместить на другом подмосковном полигоне — «Воловичи», это неподалеку от Коломны. Эксплуатацию же свалки «Лесная» Арбитражный суд Московской области запретил после неоднократных нарушений природоохранного законодательства.

Жители Подмосковья и других регионов центральной России начали активно выступать за закрытие свалок в начале года. Одним из центров протеста стал Волоколамск, там сразу несколько десятков детей попали в больницу. Как утверждают их родители, после выброса свалочного газа.