Фан-зона на Воробьевых горах временно закрыта. Столичные власти пошли на этот шаг из-за непогоды.

В Москве матчи чемпионата мира сегодня не проходят, но поклонники футбола наверняка собирались встретиться возле МГУ и понаблюдать за встречами в одной восьмой финала. Лишил их этой возможности мэр. Сергей Собянин сообщил накануне в твиттере, что в субботу объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидается дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду. Работа площадки фестиваля болельщиков приостановлена на день.

Власти не первый раз вмешиваются в работу фан-зоны. Рассчитанную на 25 тысяч человек площадь ежедневно посещали в разы больше. Во избежание давки департамент региональной безопасности был вынужден ограничить вход на мероприятие и просил воздержаться от посещения. Будет ли открыта фан-зона завтра, когда в Лужниках встретятся команды России и Испании, пока неизвестно.

Московский зоопарк закроется сегодня после трех часов дня из-за грозы. Раньше времени завершат работу и столичные парки.