Российским властям направлено два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова
Российским властям направлено два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом телеканалу «Громадьске» рассказал адвокат Дмитрий Динзе.
Несколько дней назад стало известно, что прошение о помиловании украинского режиссера, осужденного в России, подал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Между тем, Олег Сенцов, которого обвинили в подготовке терактов в Крыму, с 14 мая продолжает в колонии голодовку.
Комментарии27
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johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:10
жив ли Сенцов? ... точно мы утвержадть этого не можем ...
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:10
москалькова скорее всего его даже не видела ...
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:13
johnbmw: головка а ты Видела ???? .....
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:16
johnbmw: кто Бы подал за Савченко и Павленского !!! Ей Головка опущенная .... ну Выдави и себя ещё Пару слов ,,,,,
olegleon 30 июня 2018 | 13:16
johnbmw: а адвокат тогда на этой неделе с кем два раза разговаривал? с трупом???
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:17
olegleon: когда это было? напомнить? ...
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:18
johnbmw: хохло Головка. Ну Выдави слова !!!! ....
nowyrusic 30 июня 2018 | 13:26
danko_vobla: Ты из себя попробуй слова выдавить, а то из тебя только дерьмо непрерывно лезет. И в огромных количествах.
Даже удивительно сколько в тебе дерьма. Ты весь из него состоишь?
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:30
nowyrusic: а ты?
olegleon 30 июня 2018 | 13:22
johnbmw: обязательно напомните
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:25
olegleon: во вторник это было ... сегодня что?????
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:27
johnbmw: гОловкА у, тебЯ сегодня .... ЧегО ?????? !!!!!
olegleon 30 июня 2018 | 13:32
johnbmw: т.е. во вторник он с трупом общался?
"Д.Г.: Когда у вас следующая встреча с вашим подзащитным?
Д.Д.: Мы договорились, что к нему сейчас поедет Наталья, его сестра, и она его проведает, соответственно, пятого-шестого июля. Я уже к нему приеду после этого.
Д.Г.: Татьяна Москалькова говорила, что Олег Сенцов поддерживает видеосвязь с родственниками. Это так?
Д.Д.: Нет, он не поддерживает с родственниками никакой видеосвязи, потому что родственники ему звонят по обычному телефону. С мамой он точно не общается – это сто процентов, только с Наташей, сестрой. С Наташей я разговаривал позавчера. Она сказала, что она ему будет звонить в ближайшее время, возможно, перед приездом." (29 Июнь, 2018 22:52)
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:34
olegleon: источник?
это дата разговора? или публикации материала????
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:37
"Последними сведениями о состоянии Олега Сенцова располагает его адвокат Дмитрий Динзе, встречавшийся со своим подзащитным 21-22 июня."
https://www.golos-ameriki.ru/a/dinze-lawer-sentsov-interview/4460863.html
дата материала - 30 Июнь, 2018 01:52
banyi1 30 июня 2018 | 13:12
Как он надоел! Ну помилуют его, но он же как клещ за двери уцепится и никуда не поедет )))
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:13
он за СВОЮ РОДИНУ "уцепится"(как вы изволили высрать!) ... Понимаете о ЧЁМ речь?
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:14
johnbmw: впрочем ... - понимаю кого я спрашиваю ... умение Думать у вас и не ночевало ...
ura_123 30 июня 2018 | 13:14
banyi1: Таки твоя старая аватарка с лицом Клинтон была как нельзя лучше,выражала твою сущность. Ну ты понял?
banyi1 30 июня 2018 | 13:14
banyi1: Его надо срочно помиловать и на улицу пыром под зад, пусть там голодает) И никаких проблем для РФ, пусть ему Денисова титьку пососать даёт 2 раза в неделю)
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:18
banyi1: а ПОЧЕМУ твоя любимая власть не отпускает??? объясни! - ТУПЫЕ они Такие?????
nowyrusic 30 июня 2018 | 13:16
banyi1: ЧВт, банутый, крепко вам втыкают за Сенцова со всех сторон? Уже и сами не рады как влипли.
Стоите в дерьме и топчетесь в нем, вся рожа уже у вас в дерьме.
А наложили его сами.
Отмываться долго придется.
elenaj1959 30 июня 2018 | 13:20
nowyrusic: А зачем им отмываться? Свое не пахнет.
johnbmw Евгений Большаков 30 июня 2018 | 13:22
по ходу у портянок сегодня субботник ... ставки хоть повышенные плОтЮт???
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:25
johnbmw: по Ходу у Головки опущенной сегодня субботник. Не Стёрлась ???? !!!! ....
semper_fidelis 30 июня 2018 | 13:30
Ягланд вообще многостаночник! И денег просит, и за террориста.
lion64__2 30 июня 2018 | 13:40
Бандитов и террористов, что намеревались устроить взрывы, не следует миловать, даже если у одного из террористов кличка "режиссёр". Пусть сидят от звонка до звонка.