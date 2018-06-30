Российским властям направлено два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом телеканалу «Громадьске» рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

Несколько дней назад стало известно, что прошение о помиловании украинского режиссера, осужденного в России, подал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Между тем, Олег Сенцов, которого обвинили в подготовке терактов в Крыму, с 14 мая продолжает в колонии голодовку.