У телецентра «Останкино» минувшей ночью появился баннер со словами «ФСБ пытает, НТВ покрывает»
Об этом сообщает сайт «Медиазона». С двух сторон плаката участники акции зажгли файеры. Весной канал НТВ выпустил репортаж о так называемом «пензенском деле», фигуранты которого обвиняют ФСБ в пытках.
В фильме говорилось, что обвиняемые собирались устроить в России беспорядки по украинскому сценарию, а выступающих в их защиту юристов и правозащитников называли «грантоедами».
Комментарии5
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anemon 30 июня 2018 | 13:13
Молодцы, смельчаки!
danko1 30 июня 2018 | 13:19
anemon: Для этого Путин в первый срок своего правления и уничтожил НТВ, начав с него уничтожения гласности, чтобы наглое враньё на ЦТ везде было.
На вранье преступный режим его банды и держится.
danko_vobla 30 июня 2018 | 13:21
danko1: старуха режимная это ты плакат повесила из маями? Цт.
romashka__ 30 июня 2018 | 13:31
У телецентра «Останкино» минувшей ночью появился баннер со словами «ФСБ пытает, НТВ покрывает»//
Круто.
sensei54 30 июня 2018 | 13:21
anemon: Судя по тому, как час назад бешено взвились портянки - точно.