У телецентра «Останкино» минувшей ночью появился баннер со словами «ФСБ пытает, НТВ покрывает»//

Об этом сообщает сайт «Медиазона». С двух сторон плаката участники акции зажгли файеры. Весной канал НТВ выпустил репортаж о так называемом «пензенском деле», фигуранты которого обвиняют ФСБ в пытках.

В фильме говорилось, что обвиняемые собирались устроить в России беспорядки по украинскому сценарию, а выступающих в их защиту юристов и правозащитников называли «грантоедами».