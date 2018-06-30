В нескольких российских городах сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста
Организатором большинства из них стала партия КПРФ.
Коммунисты сегодня проводят митинги против пенсионной реформы в Смоленске, Томске, а самая крупная акция стартовала час назад в Орске. Она, по оценке организаторов, должна собрать около 2,5 тысяч человек. Участники протеста требуют отставки кабинета министров, предложившего реформу. В КПРФ планировали провести акцию и в Перми, но местные власти ее не согласовали.
Тем временем митинг против повышения пенсионного возраста уже завершился в Казани. На него пришло около 200 человек. Организаторами выступили татарстанские отделения партий «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». Участники протеста также потребовали отправить в отставку правительство.
Еще один митинг должен пройти сегодня в Иркутске. Его проводят движение «Национально-патриотические силы России» и штаб оппозиционера Алексея Навального.
В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Завтра акции против пенсионной реформы пройдут в десятках городов России.
Комментарии9
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semen2026 30 июня 2018 | 13:13
шикарная песня, многое объясняет: Малежик, как знал!???
Лилипутику капут, Лилипутику конец,
Лили лили лижет лилипут
Леденцовый леденец.
olegleon 30 июня 2018 | 13:13
"Коммунисты сегодня проводят митинги против пенсионной реформы"
их активно поддерживают хомячки и хохлотролли на Эхе
ura_123 30 июня 2018 | 13:41
olegleon: А тебе как бы повышение пенсионного возраста не грозит?
"Будешь помирать молодым!"(с) ?
viktorova 30 июня 2018 | 13:15
Правительство требуют в отставку. Недоумки.
Хотя...
Путин же только ремонтом сельских школ и медпунктов занимается. Он опять ни в чем не виноват.
putin_itogy 30 июня 2018 | 13:17
Глав - Чекисту приносят папочки с докладами в реальном времени.
Волнуется Глав - Вождь, злится, ищет связь митингов с НАВАЛЬНЫМ..
Петрунько уже получил новую порцию зелёнки с едким калием,
чтобы по первому звонку плеснуть НАВАЛЬНОМУ кислотой в глаза, чтобы выжечь остаки зрения, у ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ,
Таким нехитрым образом, Лубянский гениальный Шеф, решает все проблемы - нет НЕМЦОВА - нет проблемы для путина.
Нет НАВАЛЬНОГО - нет МИТИНГОВ ПРОТЕСТА. - "Друг, я тебя, как брата, прошу: не подходи! (с)
"я так думаю".(с)
antonkon 30 июня 2018 | 13:23
"В Южно-Сахалинске состоялся несанкционированный митинг против повышения пенсионного возраста"
https://sakhalin.info/news/154384/
nata_roo 30 июня 2018 | 13:30
Это курам на смех... Вот у НАВАЛЬНОГО действительно АКЦИИ! Ждем митинги "от Навального" 1 июля! На другие митинги - профанации НЕ ХОДИМ! ТАК победим!!!
sergo_25_26 30 июня 2018 | 13:33
Ну теперь уж точно отменят, а может даже и сократят ПВ.
vasya_von_smetankin 30 июня 2018 | 13:37
Это всё происки Америки.
Но подлому НАТО не удастся нарушить всеобщий молчаливо-духовно-пенсионный овечий одобрямс!