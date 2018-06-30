В нескольких российских городах сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста

Организатором большинства из них стала партия КПРФ.

Коммунисты сегодня проводят митинги против пенсионной реформы в Смоленске, Томске, а самая крупная акция стартовала час назад в Орске. Она, по оценке организаторов, должна собрать около 2,5 тысяч человек. Участники протеста требуют отставки кабинета министров, предложившего реформу. В КПРФ планировали провести акцию и в Перми, но местные власти ее не согласовали.

Тем временем митинг против повышения пенсионного возраста уже завершился в Казани. На него пришло около 200 человек. Организаторами выступили татарстанские отделения партий «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». Участники протеста также потребовали отправить в отставку правительство.

Еще один митинг должен пройти сегодня в Иркутске. Его проводят движение «Национально-патриотические силы России» и штаб оппозиционера Алексея Навального.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Завтра акции против пенсионной реформы пройдут в десятках городов России.