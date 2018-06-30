Компания «Натали турс» отменила чартерные программы

Туроператор действительно испытывает серьезные трудности в связи с отменой чартеров – в разговоре с «Эхом» это признали менеджеры нескольких отделений «Натали турс» в Москве. По их словам, сейчас в компанию обращаются недовольные клиенты, рискующие лишиться уже выкупленных туров. Сотрудники фирмы пытаются уговорить их доплатить и воспользоваться услугами регулярных рейсов вместо чартеров. Альтернатива этому – возврат денег за тур. Обстановка у офисов «Натали турс» при этом остается спокойной, большого наплыва возмущенных клиентов нет – они решают свои проблемы с фирмой дистанционно. По утверждению представителей фирмы, в основном им удается прийти к компромиссу, но некоторые клиенты уже заявили, что намерены обратиться в суд.

Как объяснили самим сотрудникам компании, такая ситуация сложилась из-за риска незаполнения чартерных рейсов. В этом случае «Натали турс» может потерять большие деньги, и отмена чартеров была более предпочтительным выходом из создавшегося положения. При этом некоторые менеджеры фирмы, говорившие с «Эхом» на условиях анонимности, сами удивлены тем, что «Натали турс» решила отказаться от перспективных чартеров в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Работники опасаются, что проблемы компании могут привести к ее закрытию и они останутся без работы.

В начале недели стало известно, что у клиентов «Натали турс» возникли проблемы при заселении в отели Китая и Турции из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. В компании эти ситуации назвали единичными и объяснили накладками с платежами.

Информацию о финансовых трудностях, с которыми столкнулся оператор «Натали Турс», «Эху» подтвердил президент компании Владимир Воробьев. Он рассказал, что проблемы начались примерно 2,5 месяца назад.

Компания «Натали Турс» оказалась в сложном положении, — отметила в интервью «Эху» создатель интернет-проекта «Тур Дом» Татьяна Дмитрова.

В Ростуризме «Эху» сказали, что следят за ситуацией с компанией «Натали Турс», однако от других комментариев на этот счет решили пока воздержаться.