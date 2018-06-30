Сборная России по футболу в полном составе вышла на сегодняшнюю тренировку перед матчем 1⁄ 8 финала чемпионата мира. Понаблюдать за ними прибыл вице-премьер, бывший министр спорта Виталий Мутко, — передает из Новогорска корреспондент агентства ТАСС.

Матч между сборными России и Испании пройдет завтра на стадионе «Лужники».