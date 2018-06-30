Сборная России по футболу в полном составе вышла на сегодняшнюю тренировку перед матчем 1⁄8 финала чемпионата мира
Сборная России по футболу в полном составе вышла на сегодняшнюю тренировку перед матчем 1⁄8 финала чемпионата мира. Понаблюдать за ними прибыл вице-премьер, бывший министр спорта Виталий Мутко, — передает из Новогорска корреспондент агентства ТАСС.
Матч между сборными России и Испании пройдет завтра на стадионе «Лужники».
Комментарии3
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hammiak 30 июня 2018 | 12:44
Ногомячистов наших завтра даже допинг не спасет)
yralez 30 июня 2018 | 12:48
Надеюсь, не с пустыми руками прибыл.
С многомиллионным баблом и баночками с мочой.
Отмывать будут.
viktorova 30 июня 2018 | 12:52
Все, сглазил Мутко.
Теперь есть виновник, в поражении.