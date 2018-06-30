Футболист «Спартака» Квинси Промес признался в избиении жены
Футболист «Спартака» Квинси Промес признался в избиении жены. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прессу Ибицы. На этом острове Промес был арестован в четверг. В пятницу он предстал перед судом.
Футболиста отпустили из-под стражи. Расследование будет продолжено.
Комментарии3
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nowyrusic 30 июня 2018 | 13:22
Он забыл, что он не в России и правило "бьет - значит любит" за границей не действует.
apels 30 июня 2018 | 13:22
Вот и черный и голландец а ведет себя почти как россиянин. Почти, потому, что наши никогда не признаются в содеянном.
seryj_wolk 30 июня 2018 | 13:37
В рфии это бесплатно, могут даже и поощрить, а на Ибице привлекут к ответственности. Могут даже и посадить. Два мира!