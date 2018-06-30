Футболист «Спартака» Квинси Промес признался в избиении жены. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прессу Ибицы. На этом острове Промес был арестован в четверг. В пятницу он предстал перед судом.

Футболиста отпустили из-под стражи. Расследование будет продолжено.