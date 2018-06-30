Два пассажира теплохода, севшего на мель в Якутии, получили травмы
Об этом сообщает Восточно-Сибирское Следственное управление на транспорте. Там уточнили, что речь идет об ушибах. Что касается теплохода, на борту которого находились около 60 человек, — его уже сняли с мели с помощью проходившего мимо судна.
Выясняются обстоятельства инцидента, — сообщает агентство «Интерфакс».
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