Пентагон изучает возможные последствия вывода войск из Германии

Об этом со ссылкой на источники сообщает Вашингтон Пост. Согласно этим данным, в ведомстве рассматривают возможность возвращения американских войск в США, а также полное или частичное перемещение их в Польшу.

Газета напоминает, что ранее Варшава предложила потратить два миллиарда долларов на постоянную базу для американских военных.