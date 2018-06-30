Пентагон изучает возможные последствия вывода войск из Германии
Об этом со ссылкой на источники сообщает Вашингтон Пост. Согласно этим данным, в ведомстве рассматривают возможность возвращения американских войск в США, а также полное или частичное перемещение их в Польшу.
Газета напоминает, что ранее Варшава предложила потратить два миллиарда долларов на постоянную базу для американских военных.
Комментарии22
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banyi1 30 июня 2018 | 12:37
А что удивительного? Пшеки готовы бабло платить, а немцы не очень) Прикольно, вот что с шпротами будет)))
zmeelov_1 30 июня 2018 | 12:48
banyi1: На самом деле весёлого мало. Напоминает 39 год и план Гитлера о "грандиозной дезинформации". Если пиндосня нам подарит пару образцов своего новейшего вооружения, то сходство будет 100%. И тогда нужно не ждать, а мочить их строящиеся базы Калибрами, с занятием стран Прибалтии нашими ВС.
banyi1 30 июня 2018 | 12:50
zmeelov_1: Не то время! Хотя...
onvagsmith 30 июня 2018 | 12:57
banyi1: Что➖хотя❓Сами пойдете или останетесь форумным бойцом❓
banyi1 30 июня 2018 | 13:00
onvagsmith: Зачем сейчас кому то идти? На это есть профессиональная армия. Которая не перебила всех бандеровцев на корню, потому что хохляндия целиком не по карману)
onvagsmith 30 июня 2018 | 12:55
zmeelov_1: Как мощно от Вас несёт любовью к миру во всем мире⛲
banyi1 30 июня 2018 | 12:57
onvagsmith: Кое к кому, миром не несёт от России. Фашистов мы не любим!
onvagsmith 30 июня 2018 | 13:05
banyi1: Вчера читал:Запад вовсю разворачивает производство полных электромобилей,не гибридов,ряд компаний анонсировали выпуск,которые будут заряжаться за полчаса,приступают к массовому строительству зарядных станций.А мы тут о чем думаем на форуме❓Тоска.......⌚
banyi1 30 июня 2018 | 13:07
onvagsmith: Это аферист Маск заявляет? )))
raffal 30 июня 2018 | 13:17
banyi1: аферист Маск...
______________
Ну да, римейк всё тех же совкового карканья вроде:
"Генетика и кибернетика - буржуазные лженауки и гулящие девки империализма"
Аферист это Рогозин со всякими петриками и мутками, а Маск - выдающийся инженер и подвижник.
onvagsmith 30 июня 2018 | 13:34
banyi1:Это заявляют самые серьёзные автомобильные компании мира,Ауди и Вольво,а до того уже заявили японцы,вот ссылка для примера,Ауди вложил 40 млрд долларов,в компанию по разработке вошли Даймлер и Форд:https://motor.ru/news/audi-2025-16-05-2018.html
raffal 30 июня 2018 | 13:10
zmeelov_1: Напоминает 39 год....
__________________________
Например
В.М.Молотов, 31 октября 1939 года:
"Оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища ..."
и
"Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира"
ukrodupa404 30 июня 2018 | 12:40
Омириканьские оккупанты уходя будут взрывать за собой инфраструктуру ! За Дрезден особенно страшно ,ну не любят его янки !)))
banyi1 30 июня 2018 | 12:44
ukrodupa404: Бабулька Меркель всё таки не дура, и платить НЕ ЗА ЧТО не хочет) На это есть лохи с востока, которые играют НА ПРОСТО ТАК )))
ukrodupa404 30 июня 2018 | 12:48
banyi1: Проблема то в том что у лохов с востока немае грошей ,а те что иногда появляются ,все равно подкидывает им бабулька !))
sergej17 30 июня 2018 | 12:49
ukrodupa404: Портянки, у вас какой-то юмор школяроплинтусовый.
ukrodupa404 30 июня 2018 | 12:54
sergej17: Куда уж нам ,вы то ссытесь от названий городов Гаага ,Воронеж ...
onvagsmith 30 июня 2018 | 12:59
ukrodupa404: Любите,значит,Дрезден первой половины 40-х❓Бывает.Наверное,и Мюнхен,и Берлин,да и Вольфшанце,а❓
onvagsmith 30 июня 2018 | 13:01
onvagsmith:Переживали❓Да,мощного антиамериканского довода лишитесь....а потом и из Японии уйдут.Мир меняется.Совершенствуется
simulacrum18 30 июня 2018 | 12:49
Всё ближе и ближе
vladimir1_57 30 июня 2018 | 12:50
возможность возвращения американских войск в США
\\
Что, оккупация Германии наконец-то закончилась спустя 73 года?
raffal 30 июня 2018 | 13:20
vladimir1_57: оккупация Германии наконец-то закончилась спустя 73 года?
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Оккупация Германии закончилась в 1991 году заключением Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного, как Договор 2 плюс 4 и последущим воссоединением Германии.