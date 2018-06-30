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12:30, 30 июня 2018

Более 150 служащих российской военной полиции вернулись из Сирии

Более 150 служащих российской военной полиции вернулись из Сирии. Об этом сообщает Минобороны. Военные прибыли самолетов в Северную Осетию.

Перед возвращением на родину им вручили государственные ведомственные награды за успешное выполнение задач.

Комментарии

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ukrodupa404 30 июня 2018 | 12:35

С возвращением ребята ! Рад что вернулись живые и здоровые ,всего самого лучшего вам !

viktorova 30 июня 2018 | 12:55

ukrodupa404: хвостом не забыли повилять и ботинок лизнуть?

koltak76_ 30 июня 2018 | 13:11

ukrodupa404: С возвращением ребята !
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Окурок официально уже три раза выводил войска из Сирии)) Сколько еще раз выводить будет!! Праздник каждый день!!! Слава вошдю!!!! Россия - вперед!!!!!!! Уррраааа!!!!!!!!!!!!!!!

kryimsdiiick 30 июня 2018 | 13:32

ukrodupa404: а сколько в гробах вернулось?

anatolr 30 июня 2018 | 13:36

ukrodupa404: //С возвращением ребята...//
В науке это называется, фрикции: ввели--вывели, ввели--вывели, вели--вывели...

А как там насчет 600 вагнеровцев? Ну тех самых, обернутых стекловатой, что отправились прямиком в Ад? А вагнеровцев тоже "вывели" или оставили за всех "отдуваться"?

И еще вопрос, а сколько осталось и сколько там осталось навсегда? А за чьи интересы они воевали, - я не спрашиваю - вы этого не знаете!

Anatoлий - сосед Госдепа

putin_itogy 30 июня 2018 | 12:36

Повезло.
Ненадолго.
По нормативу через пол-года, чекисты имеют право,
опять засылать ментов в горячие точки.

vinibi_ 30 июня 2018 | 12:45

Карателей возвращают к окончанию чемпионата по футболу-подавлять возмущенное население???

danko_vobla 30 июня 2018 | 12:47

vinibi_: стреляйся хохло недоделок.

koltak76_ 30 июня 2018 | 13:09

danko_vobla: Задница еще не болит, Петух?

nestor199 30 июня 2018 | 13:15

putin_itogy: По нормативу? С нормативом не ознакомите?

anatolr 30 июня 2018 | 13:41

nestor199: //С нормативом не ознакомите?//
Спросите у своего Вошьдя и Пересидента - Фьюрера! :-)))

Anatoлий - сосед Госдепа

yralez 30 июня 2018 | 12:37

Ждите карателей в Москве........к подав лению возмущения ограбленных готовы.

mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 12:41


С чего это вдруг возвращают карателей на Родину, да ещё обвешивают медальками?
Может, готовят дубасить недовольное народонаселение?

danko_vobla 30 июня 2018 | 12:49

mikhail_spb_: может, вроде, вероятно, наверное, мильтоны. Медальки. Дубасить. Хохло подстилка юморная.

olegleon 30 июня 2018 | 12:49

mikhail_spb_: yralez: по одной методичке работаете?

danko_vobla 30 июня 2018 | 12:57

olegleon: по двум. Это же хохлотролль опущенный.

vincenttt 30 июня 2018 | 12:47

Где теперь будут обслуживать параноидальные понты гопника гэбистского эти вояки, грабящие со своим хозяином российских старух и детей?!

viktorova 30 июня 2018 | 12:47

«Военная полиция предназначена для обеспечения в ВС России правопорядка, воинской дисциплины»

Что там в Сирии 150 полицейских делали? На российской военной базе заградотрядом были? Или несогласных военных винтили?

black_velvet 30 июня 2018 | 13:07

viktorova: Самое интересное, что их полгода назад вывели (в который раз?). Володя не даст соврать

bekipp 30 июня 2018 | 12:56

Озвучте сколько там осталось? Это гораздо интереснее.

black_velvet 30 июня 2018 | 13:23

bekipp: ихтамнет вообще

kraft 30 июня 2018 | 13:09

Так в Сирии военная полиция чеченцами укомплектована.

snikkersnepper 30 июня 2018 | 13:25

kraft:

Российская Военная полиция в Сирии укомплектована гражданами Российской Федерации. В том числе чеченцами, ингушами, осетинами, бурятами, русскими. Все это можно увидеть на роликах и фотографиях с мест.

Выдвижение на первые роли чеченцев (а также ингушей и мусульман вообще) это 1) дебильная истерика от помоек вроде ЭМ, 2) не побоюсь этого слова - гениальный пиар-ход от МО и руководства сирийскими операциями вообще. В тех условиях, что сложились сейчас в Сирии, батальон Военной полиции с десятком чеченцев в составе спокойно заменяет несколько танковых бригад. Это медицинский факт.

kryimsdiiick 30 июня 2018 | 13:33

snikkersnepper: русские чеченов боятся.

sergo_25_26 30 июня 2018 | 13:23

Головорезы едут домой. Но большая часть в песках по частям покоится.

semper_fidelis 30 июня 2018 | 13:27

Живые, здоровые, с боевым опытом и наградами. Молодцы, парни!

anatolr 30 июня 2018 | 13:39

semper_fidelis: //с боевым опытом//
Совсем сбрендил, какой такой "боевой опыт" у военной полиции? Это ведь не боевые части, а полиция!

Anatoлий - сосед Госдепа

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