Более 150 служащих российской военной полиции вернулись из Сирии
Более 150 служащих российской военной полиции вернулись из Сирии. Об этом сообщает Минобороны. Военные прибыли самолетов в Северную Осетию.
Перед возвращением на родину им вручили государственные ведомственные награды за успешное выполнение задач.
Комментарии27
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ukrodupa404 30 июня 2018 | 12:35
С возвращением ребята ! Рад что вернулись живые и здоровые ,всего самого лучшего вам !
viktorova 30 июня 2018 | 12:55
ukrodupa404: хвостом не забыли повилять и ботинок лизнуть?
koltak76_ 30 июня 2018 | 13:11
ukrodupa404: С возвращением ребята !
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Окурок официально уже три раза выводил войска из Сирии)) Сколько еще раз выводить будет!! Праздник каждый день!!! Слава вошдю!!!! Россия - вперед!!!!!!! Уррраааа!!!!!!!!!!!!!!!
kryimsdiiick 30 июня 2018 | 13:32
ukrodupa404: а сколько в гробах вернулось?
anatolr 30 июня 2018 | 13:36
ukrodupa404: //С возвращением ребята...//
В науке это называется, фрикции: ввели--вывели, ввели--вывели, вели--вывели...
А как там насчет 600 вагнеровцев? Ну тех самых, обернутых стекловатой, что отправились прямиком в Ад? А вагнеровцев тоже "вывели" или оставили за всех "отдуваться"?
И еще вопрос, а сколько осталось и сколько там осталось навсегда? А за чьи интересы они воевали, - я не спрашиваю - вы этого не знаете!
Anatoлий - сосед Госдепа
putin_itogy 30 июня 2018 | 12:36
Повезло.
Ненадолго.
По нормативу через пол-года, чекисты имеют право,
опять засылать ментов в горячие точки.
vinibi_ 30 июня 2018 | 12:45
Карателей возвращают к окончанию чемпионата по футболу-подавлять возмущенное население???
danko_vobla 30 июня 2018 | 12:47
vinibi_: стреляйся хохло недоделок.
koltak76_ 30 июня 2018 | 13:09
danko_vobla: Задница еще не болит, Петух?
nestor199 30 июня 2018 | 13:15
putin_itogy: По нормативу? С нормативом не ознакомите?
anatolr 30 июня 2018 | 13:41
nestor199: //С нормативом не ознакомите?//
Спросите у своего Вошьдя и Пересидента - Фьюрера! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
yralez 30 июня 2018 | 12:37
Ждите карателей в Москве........к подав лению возмущения ограбленных готовы.
mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 12:41
С чего это вдруг возвращают карателей на Родину, да ещё обвешивают медальками?
Может, готовят дубасить недовольное народонаселение?
danko_vobla 30 июня 2018 | 12:49
mikhail_spb_: может, вроде, вероятно, наверное, мильтоны. Медальки. Дубасить. Хохло подстилка юморная.
olegleon 30 июня 2018 | 12:49
mikhail_spb_: yralez: по одной методичке работаете?
danko_vobla 30 июня 2018 | 12:57
olegleon: по двум. Это же хохлотролль опущенный.
vincenttt 30 июня 2018 | 12:47
Где теперь будут обслуживать параноидальные понты гопника гэбистского эти вояки, грабящие со своим хозяином российских старух и детей?!
viktorova 30 июня 2018 | 12:47
«Военная полиция предназначена для обеспечения в ВС России правопорядка, воинской дисциплины»
Что там в Сирии 150 полицейских делали? На российской военной базе заградотрядом были? Или несогласных военных винтили?
black_velvet 30 июня 2018 | 13:07
viktorova: Самое интересное, что их полгода назад вывели (в который раз?). Володя не даст соврать
bekipp 30 июня 2018 | 12:56
Озвучте сколько там осталось? Это гораздо интереснее.
black_velvet 30 июня 2018 | 13:23
bekipp: ихтамнет вообще
kraft 30 июня 2018 | 13:09
Так в Сирии военная полиция чеченцами укомплектована.
snikkersnepper 30 июня 2018 | 13:25
kraft:
Российская Военная полиция в Сирии укомплектована гражданами Российской Федерации. В том числе чеченцами, ингушами, осетинами, бурятами, русскими. Все это можно увидеть на роликах и фотографиях с мест.
Выдвижение на первые роли чеченцев (а также ингушей и мусульман вообще) это 1) дебильная истерика от помоек вроде ЭМ, 2) не побоюсь этого слова - гениальный пиар-ход от МО и руководства сирийскими операциями вообще. В тех условиях, что сложились сейчас в Сирии, батальон Военной полиции с десятком чеченцев в составе спокойно заменяет несколько танковых бригад. Это медицинский факт.
kryimsdiiick 30 июня 2018 | 13:33
snikkersnepper: русские чеченов боятся.
sergo_25_26 30 июня 2018 | 13:23
Головорезы едут домой. Но большая часть в песках по частям покоится.
semper_fidelis 30 июня 2018 | 13:27
Живые, здоровые, с боевым опытом и наградами. Молодцы, парни!
anatolr 30 июня 2018 | 13:39
semper_fidelis: //с боевым опытом//
Совсем сбрендил, какой такой "боевой опыт" у военной полиции? Это ведь не боевые части, а полиция!
Anatoлий - сосед Госдепа