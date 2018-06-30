Компания «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет чартерные рейсы в шесть городов
Компания «Натали Турс» с сегодняшнего дня отменяет чартерные рейсы в шесть городов. Среди них – Барселона, Римини, Неаполь и Анталья. В руководстве туроператора «Эху» пояснили, что это связано с финансовыми трудностями. Регулярные рейсы изменения не затронут.
За все отмененные туры компания обещает вернуть деньги, и надеется это сделать в течение двух недель.
Комментарии2
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viktorova 30 июня 2018 | 12:43
Вот так в путинской России «процветают» компании, работающие на рынке более 25 лет.
vla7815 30 июня 2018 | 12:47
Вова страну до артроза довел со своими подельниками. Хрен он поднимет теперь Россию с колен, как обещал чтобы в президенты без мыла пролезть. Колени заклинило навсегда.