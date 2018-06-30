Столичные власти приостанавливают работу Фан-зоны на Воробьевых горах, ограничивают работу парков и уличную торговлю
Об этом в Твиттере сообщил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что меры вводятся в целях безопасности из-за штормового предупреждения.
Градоначальник добавил, что штормы и ураганы в Москве теперь не редкость. Сегодня с трех часов дня также не будет работать Московский зоопарк. Его тоже закрывают из-за непогоды, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии2
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yralez 30 июня 2018 | 12:28
Сколько требовали не пускать гопников в университет.......помогла природа
Протрезвила крышевателей путриотизма.
j_partizan 30 июня 2018 | 12:31
А я-то думал, что здравый рассудок восторжествовал.