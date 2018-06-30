Столичные власти приостанавливают работу Фан-зоны на Воробьевых горах, ограничивают работу парков и уличную торговлю

Об этом в Твиттере сообщил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что меры вводятся в целях безопасности из-за штормового предупреждения.

Градоначальник добавил, что штормы и ураганы в Москве теперь не редкость. Сегодня с трех часов дня также не будет работать Московский зоопарк. Его тоже закрывают из-за непогоды, — сообщает агентство «Интерфакс».