В российском футболе с нового сезона появится понятие доморощенный игрок, а количество футболистов в команде сократится до 25.

Доморощенными будут считаться игроки, которые в возрасте от 12 до 23 лет три года провели в данном клубе. Футболистов с таким статусом должно быть не менее двух. Если таковых не нашлось то заявка, которая с будущего сезона будет ограничена 25 футболистами, сократится на две позиции. Кроме того Исполком РФС, который принял эти решения постановил, что в Кубке России на стадиях четверть и полуфиналов будут играться два матча дома и в гостях, а не один, как сейчас. Это устранит элемент неожиданности и увеличит количество встреч между топ — командами.

Исполком РФС разрешил клубам не играть, если на температура на арене ниже минус 15 градусов или выше плюс 35. В этом случае, необходимо согласие обеих участников. И, наконец, командам запретили соглашаться играть на поле соперника. Если ни основания, ни резервная арена не готова, матч пройдет на четырех стадионах, которые определит РФС.

Утвержден и календарь будущего сезона, который начнется 29 июля. 27-ого будет сыгран матч на Суперкубок между Локомотивом и ЦСКА.