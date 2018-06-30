На реке Лена сел на мель теплоход, на борту которого находится около 60 пассажиров
На реке Лена сел на мель теплоход, на борту которого находится около 60 пассажиров. Судно следовало из поселка Сангар в Якутск и застряло в 130 километрах от конечного пункта.
Началась доследственная проверка, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии1
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vikwlad 30 июня 2018 | 12:28
Пассажирский речной теплоход! Не туристический, а именно пассажирский. Это, конечно, было бы смешно, если б не было так грустно. Вова! Где деньги на дороги?