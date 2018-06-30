Умер художник-мультипликатор, автор комиксов Павел Сухих, известный как Хихус
Ему было 50 лет. Как рассказал в Фейсбуке писатель Сергей Кузнецов, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Павел Сухих был основателем объединения художников, организатором фестиваля рисованных историй «Коммиссия», который проходит с 2002 года. Кроме того, он работал над международным анимационным проектом о правах человека.
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