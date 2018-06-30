Конституционный суд Австрии признал право граждан указывать третий пол в документах
Конституционный суд Австрии признал право граждан указывать третий пол в документах. Решение принято по итогам обращения человека, который считает себя интерсексуалом – это люди, обладающие признаками обоих полов. Он добивается права указывать в официальных бумагах пол «интер».
Какое именно слово будет использоваться для обозначения третьего пола, суд не уточнил, но сообщил, что в целом подобная практика возможна.
Комментарии3
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zmeelov_1 30 июня 2018 | 11:52
Прогресс. Так дело дойдёт и можно будет и обезьяной себя назвать. Туда им и дорога геелюбам сраным.
delovoy_podolsk 30 июня 2018 | 11:52
Зачем вообще указывать в документах свой пол? Для чего? Разве что для порождения разговорах о существующих сексизмах? Кстати, и пенсионный возраст пора уровнять. Странная логика. Женщины по статистике живёт дольше чем мужчина, но на пенсию выход у неё в более раннем возрасте. Пора понять, что на свете для закона все равны, а кто есть кто, кто мужчина, а кто женщина, люди сами разберутся.
kamen_12 30 июня 2018 | 11:57
С общественными туалетами тоже напряг. Куда будут людей определять, в ЭМ или Жо?