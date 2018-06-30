Конституционный суд Австрии признал право граждан указывать третий пол в документах. Решение принято по итогам обращения человека, который считает себя интерсексуалом – это люди, обладающие признаками обоих полов. Он добивается права указывать в официальных бумагах пол «интер».

Какое именно слово будет использоваться для обозначения третьего пола, суд не уточнил, но сообщил, что в целом подобная практика возможна.