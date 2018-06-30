Для гостей Чемпионата мира по футболу сегодня проведут церемонии развода караулов Президентского полка
Для гостей Чемпионата мира по футболу сегодня проведут церемонии развода караулов Президентского полка. Накануне перед зрителями у грота в Александровском саду уже выступил Президентский оркестр.
Сегодня в столице пройдут сразу две церемонии развода пеших и конных караулов кремлевского полка. Первая традиционно пройдет на Соборной площади в полдень. Дополнительная состоится четырьмя часами позже на Красной площади – как уточняет «Интерфакс», подобного там не видели уже несколько лет. Развод караулов на главной площади страны проходил до 2011 года, а затем его перенесли на Соборную площадь Кремля.
В нем принимают участие рота специального караула, почетный кавалерийский эскорт президентского полка и оркестр. В программу выступления входит выполнение специальных приемов с оружием в строевом шагу. Свои элементы, среди которых конная карусель, «восьмерка» и «мельница», выполнит также кавалерийский почетный эскорт.
Посмотреть на развод караула смогут все желающие.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 11:38
Церемония развода караула проводится за счёт развода одураченного народонаселения.
Сейчас народ разведут как лохов на пенсии и налоги, затем поднимут тарифы жкх.
danko_vobla 30 июня 2018 | 12:00
mikhail_spb_: юморной тролль лох тебя хоть раз разводили? Затем. ЖКХ.
vilingrad 30 июня 2018 | 11:54
Развод караулов. Они что, в казармах женятся, друг на друге?:)
Почему в России не проводят гейпарады, которые бы возглавляли президент с премьером? Честные гомосексуалисты не хотят позориться рядом с этими пид@р&сами.
vladimirgornitsky 30 июня 2018 | 11:55
А неплохо было бы для увеселения гостей Чемпионата мира вместо отмененного мексиканского Дня мертвых устроить национальную русскую забаву - похороны на лафете на Красной площади.
gregor 30 июня 2018 | 11:59
гостей Чемпионата мира по футболу сегодня ...разведут .