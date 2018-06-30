Для гостей Чемпионата мира по футболу сегодня проведут церемонии развода караулов Президентского полка. Накануне перед зрителями у грота в Александровском саду уже выступил Президентский оркестр.

Сегодня в столице пройдут сразу две церемонии развода пеших и конных караулов кремлевского полка. Первая традиционно пройдет на Соборной площади в полдень. Дополнительная состоится четырьмя часами позже на Красной площади – как уточняет «Интерфакс», подобного там не видели уже несколько лет. Развод караулов на главной площади страны проходил до 2011 года, а затем его перенесли на Соборную площадь Кремля.

В нем принимают участие рота специального караула, почетный кавалерийский эскорт президентского полка и оркестр. В программу выступления входит выполнение специальных приемов с оружием в строевом шагу. Свои элементы, среди которых конная карусель, «восьмерка» и «мельница», выполнит также кавалерийский почетный эскорт.

Посмотреть на развод караула смогут все желающие.