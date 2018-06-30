Компания «Аэрофлот» оштрафована на 120 тысяч рублей за задержку рейсов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Речь идет о задержках девяти рейсов, пассажирам которых минувшей весной пришлось ждать вылета больше пяти часов.