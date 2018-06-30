Компания «Аэрофлот» оштрафована на 120 тысяч рублей за задержку рейсов
Компания «Аэрофлот» оштрафована на 120 тысяч рублей за задержку рейсов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Речь идет о задержках девяти рейсов, пассажирам которых минувшей весной пришлось ждать вылета больше пяти часов.
Комментарии2
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astet 30 июня 2018 | 11:44
Ну и для кого эта дешёвая показуха?
Эти 120 тысяч руководители компании
проедают во время семейного обеда в ресторане!
Наказание - это лишение их обеда? ;)))
Прикольно.
sborisych 30 июня 2018 | 11:45
Компания «Аэрофлот» оштрафована на 120 тысяч рублей за задержку... девяти рейсов, пассажирам которых минувшей весной пришлось ждать вылета больше пяти часов.рейсов...
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м-мдя, разорили... СЦсуки, а за пару одиночных пикетов человека глазом не моргнув эти "суды"(прости, Господи..) штрафуют тыщ на четыреста...7