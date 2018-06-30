На спутнике, выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», произошел сбой

На спутнике «Ломоносов», выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», произошел сбой. Это в интервью агентству РИА подтвердил глава НИИ Ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, чья техника установлена на космическом аппарате.

Ранее о сбое сообщил источник РИА Новости в космической отрасли. Неполадки затронули систему передачи показаний научных приборов.