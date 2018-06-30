На спутнике, выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», произошел сбой
На спутнике «Ломоносов», выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», произошел сбой. Это в интервью агентству РИА подтвердил глава НИИ Ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, чья техника установлена на космическом аппарате.
Ранее о сбое сообщил источник РИА Новости в космической отрасли. Неполадки затронули систему передачи показаний научных приборов.
Комментарии11
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sensei54 30 июня 2018 | 11:37
Аварийность настораживает. Похоже, дело идёт к финишу.
astet 30 июня 2018 | 11:41
sensei54: А чего Вы ждали
от преподавателя русского языка Рогозина?
Создания новых прорывов в космосе? ;)))
sensei54 30 июня 2018 | 11:50
astet: К великому сожалению, указанный болван здесь не причем.
Он ничего не решает, как любая микроскопическая величина.
Я думаю, и без развала СССР всё было бы точно так же.
Всё, что до сих пор у нас летает, это концептуально ФАУ-2, на которой далеко не улетишь.
Равно, как и антикварный "борт", то есть, спутники.
ukrodupa404 30 июня 2018 | 11:53
sensei54: На немецком фрегате "Саксония" вспыхнул пожар. Одна из зенитных ракет SM-2 застряла в шахте и сгорела. Боевая часть не взорвалась, система пожаротушения отработала штатно, поэтому никто из моряков не пострадал, сообщает издание Naval Times.
SM-2 – это американская зенитная ракета. Максимальная дальность ее полета – около 166 километров, предельная высота поражения цели – 19 километров.
Че там у пиндосов с ФАУ-2 ?
seryj_wolk 30 июня 2018 | 11:42
От космических достижений у рфии остается только стучание в грудь. Недоразвитая страна!
zmeelov_1 30 июня 2018 | 11:59
seryj_wolk: Геелюб смрадный, ты тупой неполадки в системе передач данных со спутника. Ракетоноситель свою задачу выполнил.Отдуваться теперь будет Панесюк... Блин, и тут хохлы.. Походу, нужно люстрировать хохлов, на вредительство смахивает.
sergo_25_26 30 июня 2018 | 11:43
Молодец Рогозин, справляется..
odobryam_s 30 июня 2018 | 11:49
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут....
vilingrad 30 июня 2018 | 11:50
Тоже, новость. Вот бы: "На спутнике, выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный», ПОКА НЕ ЗАМЕЧЕНО СБОЕВ. ХРАНИ ГОСПОДИ!"
razval74 30 июня 2018 | 11:55
На Ардуинке разьем отваллся.
bencionchik 30 июня 2018 | 11:59
Панасюк? Таки наш хлопець!