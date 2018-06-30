Напротив телецентра «Останкино» появился баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает»
Напротив телецентра «Останкино» появился баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает». В рамках этой акции также были зажжены файеры, — сообщает «Новая газета».
По словам участников, таким образом они решили выразить протест из-за того, что государство, по их мнению, занимается уничтожением свободы.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 11:36
Хорошо, что в России ещё остаются Граждане, не боящиеся вывесить баннер с правдой.
serhio_25__ 30 июня 2018 | 11:38
mikhail_spb_: С какой правдой? Сколько раз тебя пытали?
sensei54 30 июня 2018 | 11:41
serhio_25__: Вот и скажи нам правду - да, или нет?
danko_vobla 30 июня 2018 | 11:43
mikhail_spb_: а ты стираешься сдесь со старухой данко1. Тфу на тебя!
mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 11:46
danko_vobla:
хай живе Україна!
danko_vobla 30 июня 2018 | 11:55
mordechay_blinchikof: хай сдохне. Хохло пелафил.
mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 11:58
danko_vobla: только после пуйла!
astet 30 июня 2018 | 11:46
danko_vobla: стрёмный лозунг.
Почему не написать правду:
"ФСБ - наследник Гестапо,
Путин - новый фюрер!"?
serhio_25__ 30 июня 2018 | 11:50
sensei54: Что да или нет?
omantic 30 июня 2018 | 11:46
serhio_25__: один раз посмотреть Вечер с Соловьевым - это уже пытка !
serhio_25__ 30 июня 2018 | 11:52
omantic: Зачем смотришь?
nehoroshiy 30 июня 2018 | 12:01
serhio_25__: Вот он и смотрит куда уходя его налоги.Туда деньги от-туда "лапша на уши".
stakanoff 30 июня 2018 | 11:47
mikhail_spb_: ты из застенков пишешь? Как баланда сегодня?
sadda 30 июня 2018 | 11:42
Россия превращается в полицейское государство имени Путина.
ukrodupa404 30 июня 2018 | 11:43
Какие то ссыкотные рыволюционеры в пошли , как же они баннерами власть менять будут !?) Где генерал мутант и брат его , которые возглавят майдан !? ))) Чем дальше ,тем смешнее ! )))
vilingrad 30 июня 2018 | 11:48
ukrodupa404: serhio_25__: Дерьмо портяночное. Когда тебе яйца отрывать будут, будешь кричать "Да здравствует КГБ!"?
Резать вас, филера, как кур...
serhio_25__ 30 июня 2018 | 11:58
vilingrad: Очередной поклонник репрессий Сталина. Дай таким власть, так они без всяких судов и ГУЛАГов лично вырежут всех своих противников.
ukrodupa404 30 июня 2018 | 11:59
vilingrad: А я о чем!? Когда я предлагаю развешивать миньонов сисяна на столбах, вы орете про фашизм !)))
svoboda21vek Руслан Харламов 30 июня 2018 | 11:58
Когда то возле Останкино тысячи людей защищали НТВ. Эволюция канала.
lnmanusnostras1 30 июня 2018 | 12:00
Ужас, кошмар просто. Надеюсь ребята выжили, это так храбро и самоотверженно!