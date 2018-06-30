Напротив телецентра «Останкино» появился баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает». В рамках этой акции также были зажжены файеры, — сообщает «Новая газета».

По словам участников, таким образом они решили выразить протест из-за того, что государство, по их мнению, занимается уничтожением свободы.