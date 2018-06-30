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11:00, 30 июня 2018

Во Владивостоке сегодня пройдет акция протеста сирот, которые не получили жилье от государства

Во Владивостоке сегодня пройдет акция протеста сирот, которые не получили жилье от государства. Сейчас выходцы из детских домов вынуждены жить в общежитиях.

Митинг сирот, отстаивающих свое право на получение жилья, пройдет на площадке возле Дома молодежи во Владивостоке. Как сообщает местное агентство «ПримаМедиа», заявка подана на 200 человек и согласована с властями.

Протесты сирот продолжаются в Приморье как минимум с 13 июня – тогда шесть выходцев из детских домов разбили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку. Люди оказались доведены до отчаяния из-за отсутствия положенного им по закону жилья или даже места в общежитии. После этого власти региона отреагировали, предоставив активистам временное размещение. Участники акции согласились прекратить голодовку. Вопрос с собственным жильем, однако, так и не был решен, и сегодня сироты собираются напомнить властям о своей проблеме.

Сейчас в списке на получение квартиры в Приморье числятся больше семи тысяч детей-сирот.

Комментарии

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jblack2 30 июня 2018 | 11:08

Господин Медведев неоднократно заявлял, что Правительство выполняет социальные обязательства перед населением.
Что это - пустой трёп??

zmeelov_1 30 июня 2018 | 11:34

jblack2: Подпиндос, обеспечивать жильём сирот по месту жительства обязаны региональные власти. Так что, трепешься здесь ты, а не Премьер.

mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 11:10


Говорят, от "государства" можно будет получить лишь бесплатные похороны, да то тем, кто долго платил в пенсфонд, но не дожил до пенсии.

black_velvet 30 июня 2018 | 11:33

Митинг сирот, согласованный с властями, палатка на центральной площади, Дом молодежи, голодовка, 7000 "зависших" квартир. Welcome to Russia!

delovoy_podolsk 30 июня 2018 | 11:35

7 тысяч бездомных породили!
И это именно они, - государство и его чиновники со своей социальной и семейной, экономической политикой породили. Вначале создали ситуацию по разрушению семьи как общественного института, чем спровоцировали рост брошенных детей, а теперь квартиры зажуливают. А у нас в Подольске, по слухам, государственные чиновники, работники министерства обороны через подставных лиц, не зная куда вкладывать награбленные деньги, целыми подъездами скупают квартиры в новостройках. Им видимо такой приказ дан, поскольку коммерческое жильё, по тем ценам, по которым торгуют этими бетонными карцерами, простые люди мало покупают.

zmeelov_1 30 июня 2018 | 11:44

delovoy_podolsk: О, да, да.. А дали б тебе, неудачнику, квартирку бесплатно, это был бы уже не карцер.. Тьфу деловня подольская

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