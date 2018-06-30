Во Владивостоке сегодня пройдет акция протеста сирот, которые не получили жилье от государства. Сейчас выходцы из детских домов вынуждены жить в общежитиях.

Митинг сирот, отстаивающих свое право на получение жилья, пройдет на площадке возле Дома молодежи во Владивостоке. Как сообщает местное агентство «ПримаМедиа», заявка подана на 200 человек и согласована с властями.

Протесты сирот продолжаются в Приморье как минимум с 13 июня – тогда шесть выходцев из детских домов разбили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку. Люди оказались доведены до отчаяния из-за отсутствия положенного им по закону жилья или даже места в общежитии. После этого власти региона отреагировали, предоставив активистам временное размещение. Участники акции согласились прекратить голодовку. Вопрос с собственным жильем, однако, так и не был решен, и сегодня сироты собираются напомнить властям о своей проблеме.

Сейчас в списке на получение квартиры в Приморье числятся больше семи тысяч детей-сирот.