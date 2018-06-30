Бывший глава МЧС Владимир Пучков уже сегодня может стать кандидатом в члены Совета Федерации
В верхней палате парламента чиновник, вероятно, будет представлять Приморский край.
На пост сенатора кандидатуру бывшего министра по чрезвычайным ситуациям предложил временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко. Чиновник, разговаривая с агентством ТАСС, отметил, что с его личной точки зрения представителем Приморья в Совете Федерации должен стать именно Владимир Пучков. Сейчас этот пост занимает бывшая коммунистка, а ныне член «Справедливой России» Светлана Горячева.
Что касается Пучкова — при формировании нового правительства он не сохранил за собой пост главы МЧС. Работу ведомства подвергли критике после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На посту министра Владимира Пучкова сменил Евгений Зиничев, в прошлом это один из охранников Владимира Путина, побывавший сначала заместителем директора ФСБ, а затем исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.
Выборы губернатора Приморья пройдут в сентябре. Новый губернатор Приморья должен будет назначить сенатора от региона на следующий день после своей инаугурации.
Комментарии9
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bono11 30 июня 2018 | 11:18
Пристраивают туда совсем отпетых , которые уже совсемопротивели людям и заворовались и заврались.
vinibi_ 30 июня 2018 | 11:19
bono11: Подтверждают поговорку-дерьмо не тонет!!!
piter_ug 30 июня 2018 | 11:19
Сливной бачок для безголовых едропутов, не умеющих уже вообще ничего.
croaker 30 июня 2018 | 11:21
Чтобы пойти на повышение, надо хорошенько обосраться. Лучшего местечка и не найдёшь, чем быть членом в СФ.
ivan886 30 июня 2018 | 11:27
Когда это гнилье уйдет ... и таким людям памятники будут ставить и музеи как ельцину..
lager23 30 июня 2018 | 11:31
Его место в тюрьме, как и всего совфеда, госдумы, правительства и Преза, вся эта банда заслуживает баланду!
doxerom 30 июня 2018 | 11:35
Так СФ или СБ, сливной бачок, вещи надо называть своими именами иначе теряется смысл сказанного.
arkadiy48 30 июня 2018 | 11:35
Горячеву поменяли на Пучкого,шило-мыло...
nehoroshiy 30 июня 2018 | 11:36
У нас столько перспективных чиновников, потенциальных государственных деятелей, бизнесменов от (бога) ... прозябают в охранниках. А мы не можем совершить экономический рывок.