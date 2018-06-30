Бывший глава МЧС Владимир Пучков уже сегодня может стать кандидатом в члены Совета Федерации

В верхней палате парламента чиновник, вероятно, будет представлять Приморский край.

На пост сенатора кандидатуру бывшего министра по чрезвычайным ситуациям предложил временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко. Чиновник, разговаривая с агентством ТАСС, отметил, что с его личной точки зрения представителем Приморья в Совете Федерации должен стать именно Владимир Пучков. Сейчас этот пост занимает бывшая коммунистка, а ныне член «Справедливой России» Светлана Горячева.

Что касается Пучкова — при формировании нового правительства он не сохранил за собой пост главы МЧС. Работу ведомства подвергли критике после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На посту министра Владимира Пучкова сменил Евгений Зиничев, в прошлом это один из охранников Владимира Путина, побывавший сначала заместителем директора ФСБ, а затем исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

Выборы губернатора Приморья пройдут в сентябре. Новый губернатор Приморья должен будет назначить сенатора от региона на следующий день после своей инаугурации.