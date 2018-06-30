США не исключают вывода американских солдат из Германии

По данным Washington post, президент Дональд Трамп, возможно, недоволен недостаточным финансированием обороны со стороны союзников по НАТО.

Американская группировка, находящаяся в ФРГ, насчитывает сейчас 35 тысяч человек, хотя до присоединения Крыма их численность сокращалась. Вскоре их могут отправить домой или передислоцировать в Польшу. Но решение не принято. Пока речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости такого маневра. В Минобороны США заявляют, что подобный анализ проводится регулярно.

Как отмечает американское издание, на одной из встреч с военными советниками Трамп был буквально ошеломлен масштабом присутствия солдат США в Германии. Ранее он заявлял, что ЕС наживается на Америке, пользуясь ее военной защитой.

Собеседники газеты предположили, что цель проверки – демонстрация плюсов от размещения войск в Европе. Стоит отметить, что исследование проводится в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, где американский лидер сможет использовать дополнительные аргументы в переговорах.

Всего в Европе размещены более 60 тысяч американских военных.