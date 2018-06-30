США не исключают вывода американских солдат из Германии
По данным Washington post, президент Дональд Трамп, возможно, недоволен недостаточным финансированием обороны со стороны союзников по НАТО.
Американская группировка, находящаяся в ФРГ, насчитывает сейчас 35 тысяч человек, хотя до присоединения Крыма их численность сокращалась. Вскоре их могут отправить домой или передислоцировать в Польшу. Но решение не принято. Пока речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости такого маневра. В Минобороны США заявляют, что подобный анализ проводится регулярно.
Как отмечает американское издание, на одной из встреч с военными советниками Трамп был буквально ошеломлен масштабом присутствия солдат США в Германии. Ранее он заявлял, что ЕС наживается на Америке, пользуясь ее военной защитой.
Собеседники газеты предположили, что цель проверки – демонстрация плюсов от размещения войск в Европе. Стоит отметить, что исследование проводится в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, где американский лидер сможет использовать дополнительные аргументы в переговорах.
Всего в Европе размещены более 60 тысяч американских военных.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 30 июня 2018 | 11:07
И куда же планируют ввести выводимые из Германии американские войска, в Россию?
danko_vobla 30 июня 2018 | 11:10
mikhail_spb_: в коклондию к тебе домой, юморной тролль! Вроде, вероятно, наверное, возможно, пролонгация, мильтоны, катырка.
lager23 30 июня 2018 | 11:20
danko_vobla: Свинжа на 47 км МКАД в кювете валяется чья-то "башня", это не твоя?
polsan 30 июня 2018 | 11:41
mikhail_spb_:А есть ли договор о мире после Второй мировой между Германией и США?! ) Кто об этом знает?! ))
pyco_mypucmo 30 июня 2018 | 11:08
Передислоцировать в Вильнюс и Харьков - взять плешивую гниду за кадык.
zmeelov_1 30 июня 2018 | 11:22
pyco_mypucmo: чё, кастрюля, суицидальный синдром замучил? так отправляйся под Донбасс. Ямка тебе уже готова.
nowyrusic 30 июня 2018 | 11:55
zmeelov_1: Посмотри, мокрозадый, это боевики в Донецке для себя заготовили.
А рядом уже заполненные под номерами.
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lager23 30 июня 2018 | 11:12
Мне эти солдаты не мешают...ведь я гражданин ядерной сверхдержавы!
Так в чём проблема, в фобиях коротышки, которого будут дразнить морковкой? Какой наивняк, Володя...
sergo_25_26 30 июня 2018 | 11:29
По всему видать золотой дождь всё таки имел место быть.
kunst54 30 июня 2018 | 11:34
Трамп знает, что этим нагадит немцам, потому что вокруг американских баз и казарм существует хорошо налаженная инфраструктура, обеспечивающая живущим там немецким гражданам рабочие места и заработок.