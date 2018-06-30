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11:00, 30 июня 2018

Тысячам болельщиков, приехавшим в Москву на Чемпионат мира по футболу, негде смотреть сегодняшние матчи

Тысячам болельщиков, приехавшим в Москву на Чемпионат мира по футболу, негде смотреть сегодняшние матчи. Специально отведенная для этих целей фан-зона на Воробьевых горах будет закрыта из-за непогоды.

Матч между Уругваем и Португалией, а также игра сборных Франции и Аргентины фанатам, приехавшим в Москву ради чемпионата, придется смотреть в отелях или закрытых кафе. Трансляции в фан-зоне у МГУ сегодня не будет — такое решение из соображений безопасности футбольных фанатов приняла специальная комиссия столичного правительства по чрезвычайным ситуациям. Работу фестиваля болельщиков FIFA приостановили в связи с желтым уровнем опасности — его объявили в Московском регионе из-за сильного ветра и дождя. Из-за непогоды под угрозой оказались и трансляции матчей на фан-зоне в воскресенье – МЧС продлило экстренное предупреждение еще на день.

Ранее власти Москвы предупреждали болельщиков о рисках посещения фан-зоны на Воробьевых горах во время важных матчей из-за перегрузки. Фанатам предлагали выбирать для просмотра матчей другие, менее загруженные, площадки.

Фан-зона у МГУ рассчитана на 25 тысяч человек. Изначально планировалось, что площадка будет вмещать около 40 тысяч болельщиков, но из-за студенческих протестов, ее уменьшили

Завтра в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными России и Испании, а в Нижнем Новгороде Хорватия сыграет с Данией.

Комментарии

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odobryam_s 30 июня 2018 | 11:14

По телику посмотрят. В спортбарах.

ghfh 30 июня 2018 | 11:17

Слава Б-гу, на Йэхе праздник ....

mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 11:54

ghfh: -ты еще и верующий !
дядя, ты или поц, который сошёл с ума не на той остановке, или мерзкий трус, который зассал с этим обратиться к воблоглазому.
Но скорее всего, и то, и другое.

sborisych 30 июня 2018 | 11:56

ghfh:
Глупый ты, паря... Не о том речь, что на Эхе праздник. А о том, что чиновники от спорта и от строительства не могут ничего нормальным макаром организовать.

vilingrad 30 июня 2018 | 11:59

ghfh: Что больше всего не нравится в емелине? Туповат...
Неужели приплачивают? Нет, этот старый дуралей- из активистов. Деятельный услужливый дурак- опаснее врага( для тех, под кого стелется:)
Таких в советское время было минимум по одному в каждом подъезде...

acque_minerali 30 июня 2018 | 11:18

Да ничего подобного. Добрые жители первых этажей хрущоб поставят свои 50-ти дюймовые телевизоры экраном к окну. Естественно за 18 миллиардов песо. И стоя под дождём, гости из дальнего зарубежья будут приобщаться к истинно Российским сервисам и удобствам. А потом, после просмотра 1\8 финала, они купят 0.25 водочки и пойдут на детскую площадку в ракету, обсуждать футбольные события этого прекрасного мундиаля в самой прекрасной стране мира, куда они обязательно ещё ни раз вернутся.
А то понимаешь фан-зоны им подавай. Нету в русском языке слова "фан-зона". Есть в русском языке выражение многофункциональная детская площадка во дворе.

consts 30 июня 2018 | 11:32

Наш ЧМ по организации самый лучший в новой, старой и даже античной истории всего человечества.

mordechay_blinchikof 30 июня 2018 | 11:56

consts: Наш ЧМ по организации самый лучший
-точно, после только потоп!

sborisych 30 июня 2018 | 11:54

Кретины... А не'хрен было устраивать фан-зону в МГУ. Места им, блин. теперь нехватат- и, де, опасно.. Что им, пустоголовым, полей и пустырей недостало? А терь, видишь ли, болельщики будут по углам жаться..
P.S. Всё, блин, в этой стране через жопу. .. Кроме Путина в телевизоре.

addi 30 июня 2018 | 11:56

С фан-зоной только зря копья ломали. А теперь будет чем дальше в лес,
тем больше дров. С псих-зоной то....

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