Тысячам болельщиков, приехавшим в Москву на Чемпионат мира по футболу, негде смотреть сегодняшние матчи. Специально отведенная для этих целей фан-зона на Воробьевых горах будет закрыта из-за непогоды.

Матч между Уругваем и Португалией, а также игра сборных Франции и Аргентины фанатам, приехавшим в Москву ради чемпионата, придется смотреть в отелях или закрытых кафе. Трансляции в фан-зоне у МГУ сегодня не будет — такое решение из соображений безопасности футбольных фанатов приняла специальная комиссия столичного правительства по чрезвычайным ситуациям. Работу фестиваля болельщиков FIFA приостановили в связи с желтым уровнем опасности — его объявили в Московском регионе из-за сильного ветра и дождя. Из-за непогоды под угрозой оказались и трансляции матчей на фан-зоне в воскресенье – МЧС продлило экстренное предупреждение еще на день.

Ранее власти Москвы предупреждали болельщиков о рисках посещения фан-зоны на Воробьевых горах во время важных матчей из-за перегрузки. Фанатам предлагали выбирать для просмотра матчей другие, менее загруженные, площадки.

Фан-зона у МГУ рассчитана на 25 тысяч человек. Изначально планировалось, что площадка будет вмещать около 40 тысяч болельщиков, но из-за студенческих протестов, ее уменьшили

Завтра в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными России и Испании, а в Нижнем Новгороде Хорватия сыграет с Данией.