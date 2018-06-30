Столичные власти решили приостановить работу Фан-зоны на Воробьевых горах. Агентства со ссылкой на чиновников распространили сообщения о том, что сегодня она работать не будет. Такое решение власти связали с объявленным штормовым предупреждением. Не исключено, что перерыв в работе фестиваля болельщиков может затянуться. Ураганный ветер и грозу синоптики также прогнозируют на завтра.

Ранее московские чиновники призывали воздержаться от посещения Фан-зоны на Воробьевых горах из-за того, что площадка не может вместить всех желающих.