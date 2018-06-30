Столичные власти решили приостановить работу Фан-зоны на Воробьевых горах
Столичные власти решили приостановить работу Фан-зоны на Воробьевых горах. Агентства со ссылкой на чиновников распространили сообщения о том, что сегодня она работать не будет. Такое решение власти связали с объявленным штормовым предупреждением. Не исключено, что перерыв в работе фестиваля болельщиков может затянуться. Ураганный ветер и грозу синоптики также прогнозируют на завтра.
Ранее московские чиновники призывали воздержаться от посещения Фан-зоны на Воробьевых горах из-за того, что площадка не может вместить всех желающих.
Комментарии8
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kraft 30 июня 2018 | 10:40
Видать иностранная пьянь уже и их достала.
rampa 30 июня 2018 | 10:46
так в ураган и так туда никто не пойдет. Зачем закрывать?
riots 30 июня 2018 | 10:49
Неужели дешевле закрыть, чем усовершенствовать ?
y3emen1 30 июня 2018 | 10:53
riots: дешевле было не открывать
zmeelov_1 30 июня 2018 | 11:29
y3emen1: Ещё дешевле всех подпиндосов подавить танками по тяньанменьски на Болотной в 12 году. Ладно уж, болтайте хрень всякую. Один хрен никому ваша болтовня не нужна
benin_papa__ 30 июня 2018 | 10:55
Чисто совковая дурь.
Сначала силой впендюрить фан-зону туда, куда захотелось.
Захотелось тому, в чье сознание не вместилась мысль о недостаточности места для подобного гулянья.
А потом призывать к непосещению фан-зоны, мотивируя этот призыв недостаточностью мест.
Иными словами, ссылаясь на собственное слабоумие, предшествующее устройству бестолковой фан-зоны на Воробьевых горах))
lager23 30 июня 2018 | 10:55
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город....
hrenvam 30 июня 2018 | 10:56
После 1 июля можно и чемпионат закрыть...