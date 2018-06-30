КПРФ собирается инициировать в Москве референдум о предстоящей пенсионной реформе. Об этом агентству «Интерфакс»рассказал первый зампред ЦК партии Иван Мельников. По его словам, инициативная группа соберется для обсуждения процедуры 5 июля.