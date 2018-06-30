КПРФ собирается инициировать в Москве референдум о предстоящей пенсионной реформе
КПРФ собирается инициировать в Москве референдум о предстоящей пенсионной реформе. Об этом агентству «Интерфакс»рассказал первый зампред ЦК партии Иван Мельников. По его словам, инициативная группа соберется для обсуждения процедуры 5 июля.
Комментарии6
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timwlad78 30 июня 2018 | 10:47
КПРФ собирается инициировать в Москве референдум о предстоящей пенсионной реформе
КПРФ собирается инициировать в Москве референдум о предстоящей пенсионной реформе. Об этом агентству «Интерфакс»рассказал первый зампред ЦК партии Иван Мельников. По его словам, инициативная группа соберется для обсуждения процедуры 5 июля.
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КПРФ опасается что и КПРФ снимут полностью с бюджетного содержания.
КПРФ на 98% зависима от бюджета и при этом в месяц у них министерские зарплаты и пенсии и толку от КПРФ как от козлов молока добиться.
Так что в связи с пенсионной реформой сократят и бюджетное содержание козлам в КПРФ которые косят под то ,что они козлы в КПРФ молоко дают.
Да и прочие партии надобно проверить и отделить от партии козлищ.
"отделять агнцев от козлищ"?
Если дословно: от упрямых козлищ никакого толку для этого мира нету, а от смиренных агнцев (овец) - есть, они дают молоко, шерсть.
lapsha 30 июня 2018 | 11:09
timwlad78: КПРФ в нынешнем содержании - есть абсолютно бесполезная организация и в каком-то смысле даже антинародная.
sensei54 30 июня 2018 | 10:49
КПРФ явно с Луны свалилась. Вы сначала предъявите результаты референдума, а потом инициируйте.
polsan 30 июня 2018 | 10:55
sensei54: как это можно? )))
sensei54 30 июня 2018 | 11:14
polsan: Единственно правильный способ - сначала результат, и только потом голосование.
Спросите любого вертухая, он подтвердит.
yuriykyvich 30 июня 2018 | 10:59
Популсты, гребанные. Навальный Хрчет, КПРФ то же Хочет, осталось Едру Захотеть...
Тут ехал я намедни с Крымнашистом, Он мне что ведь если бы Мы Крым не взяли, то там уже Америкнские, стояли эсминцы и Авианосцы....
Я ему, а он моложе меня, ты на пенсию уогда выходишь? Ну ежели примут то в 62. Молодец, а вот теперь подари мне Жигули (Хотя и даром ненужен), то есть у тебя как минмум 240 000 рублей поимели. Нет, Крым конешно ВАШ!